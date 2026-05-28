Bratislavská Sitina pôjde tento víkend do uzávery: Tunel zatvoria počas nocí

BRATISLAVA - Bratislavský tunel Sitina na diaľnici D2 bude počas nadchádzajúceho víkendu opäť uzavretý. Obmedzenie potrvá počas nocí z piatka (29. 5.) na sobotu (30. 5.) a zo soboty na nedeľu (31. 5.) do ranných hodín. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Dôvodom uzávery sú údržbové práce. Začnú sa o 22.00 h a potrvajú približne 12 hodín. NDS približuje, že obchádzková trasa povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie - križovatku Patrónka. V tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby dodržiavali dopravné značenie a nejazdili po pamäti.
Servis a údržba technologických zariadení tunela Sitina odštartovali už počas uplynulého víkendu. Počas štyroch nocí sa približne 1,5-kilometrový tunel dôkladne vyčistí. „Tak ako pri ostatných tuneloch je nevyhnutné očistiť vozovku, chodníky, steny aj odvodnenie. Zároveň sa prečistia a skontrolujú všetky technické zariadenia. Od osvetlenia cez ventiláciu tunela až po samotný riadiaci systém. Dvojnásobne dôležitá je pri každej údržbe kontrola požiarnej bezpečnosti,“ dodala NDS.