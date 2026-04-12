Fico odštartoval návštevu Vietnamu: VIDEO Štartujeme úspešnú misiu s ázijským tigrom!

HANOJ/BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) spolu so slovenskými ministrami a delegáciou podnikateľov v nedeľu odštartovali svoju oficiálnu návštevu Vietnamu. Podľa premiéra pôjde o mimoriadne programovo nabitý pobyt. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Vietnam sa stáva atraktívnou turistickou destináciou. V roku 2025 ho navštívilo vyše 18.000 Slovákov, určite tomu napomáha aj zrušenie vízovej povinnosti pre našich občanov na obdobie nepresahujúce 45 dní,“ uviedol Fico z Vietnamu.
Premiér dodal, že obe krajiny spája minulosť, a preto nie je ničím výnimočným stretnúť na významných pozíciách vo Vietname slovensky alebo česky hovoriace osoby. Doplnil, že na Slovensku zase žije uznaná vietnamská národnostná menšina.
„Vietnam, to je 100 miliónov obyvateľov, úspešná krajina, náš najväčší obchodný partner v juhovýchodnej Ázii a 3. najväčší v celej Ázii. A najmä neskutočne pohostinná, priateľská a na mier orientovaná krajina,“ povedal Fico.
Ďalej informoval, že ho v nedeľu ešte čaká pracovné rokovanie a v pondelok sa chystá so svojím vietnamským náprotivkom Le Minh Hungom podpísať dokument o strategickom partnerstve medzi Slovenskom a Vietnamom.
„Samotná EÚ podpísala s Vietnamom strategické partnerstvo a každému so zdravým rozumom musí záležať na rozvíjaní priateľských a ekonomicky vzájomne výhodných vzťahov s týmto ázijským tigrom,“ povedal premiér. V rámci programu sa zúčastní aj na otvorení slovensko-vietnamského podnikateľského fóra. Fico svoj prejav uzavrel tým, že aj počas nabitého programu si nájde čas, aby sa aspoň v krátkosti vyjadril k výsledkom volieb v Maďarsku.
Slovenský premiér sa na Slovensko vráti v utorok 14. apríla. Na zahraničnej ceste ho sprevádzajú ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), minister obrany Robert Kaliňák, minister zahraničných vecí Juraj Blanár, šéf rezortu financií Ladislav Kamenický, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (všetci Smer-SD) a šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).