Fico na summite v Paríži prekvapil ponukou: Slovensko chce TAKTO pomáhať v Hormuzskom prielive!

BRATISLAVA/PARÍŽ - Predseda vlády SR Robert Fico v piatok po summite lídrov v Paríži oznámil, že ponúkol kapacity Slovenska pri odmínovaní pobrežia Hormuzského prielivu, pokiaľ by boli nevyhnutné, ako aj skúsenosti súvisiace s vodným manažmentom -, toto všetko po skončení vojenského konfliktu v tomto regióne. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
"Za vládu SR som vyjadril jasné stanovisko, že jediným východiskom ako vyriešiť krízovú situáciu, je dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva. V praxi to znamená slobodnú a bezpečnú plavbu cez prieliv. Hoci Slovensko nemá prístup k moru, situácia v Hormuzskom prielive v kombinácii s prerušením dodávok ropy cez ropovod Družba mimoriadne negatívne ovplyvňuje slovenskú energetickú bezpečnosť," uviedol premiér Fico.
Dodal, že ponúkol slovenské kapacity pri odmínovaní pobrežia Hormuzského zálivu, pokiaľ by boli nevyhnutné. "Samozrejme v súlade s Ústavou SR upravujúcou pobyt našich vojakov v zahraničí, ako aj naše skúsenosti súvisiace s vodným manažmentom - toto všetko po skončení vojenského konfliktu v tomto regióne," dodáva.
Irán po začiatku útokov Izraela a Spojených štátov prakticky zablokoval Hormuzský prieliv, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu. Prezident Spojených štátov Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že americké námorníctvo bude blokovať „všetky lode“, ktoré sa pokúsia vstúpiť do Hormuzského prielivu alebo z neho odísť.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok oznámil, že Hormuzský prieliv je až po zvyšok trvania prímeria otvorený pre plavbu všetkých komerčných plavidiel. Tento krok je podľa neho v súlade s uzavretím prímeria v Libanone, ktoré by malo byť v platnosti zatiaľ desať dní, počnúc štvrtkom. Trump otvorenie prielivu privítal, no Spojené štáty podľa neho budú vo svojej námornej blokáde Iránu v oblasti pokračovať.