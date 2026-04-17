Fico na summite v Paríži prekvapil ponukou: Slovensko chce TAKTO pomáhať v Hormuzskom prielive!

Robert Fico﻿
Robert Fico﻿
BRATISLAVA/PARÍŽ - Predseda vlády SR Robert Fico v piatok po summite lídrov v Paríži oznámil, že ponúkol kapacity Slovenska pri odmínovaní pobrežia Hormuzského prielivu, pokiaľ by boli nevyhnutné, ako aj skúsenosti súvisiace s vodným manažmentom -, toto všetko po skončení vojenského konfliktu v tomto regióne. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

"Za vládu SR som vyjadril jasné stanovisko, že jediným východiskom ako vyriešiť krízovú situáciu, je dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva. V praxi to znamená slobodnú a bezpečnú plavbu cez prieliv. Hoci Slovensko nemá prístup k moru, situácia v Hormuzskom prielive v kombinácii s prerušením dodávok ropy cez ropovod Družba mimoriadne negatívne ovplyvňuje slovenskú energetickú bezpečnosť," uviedol premiér Fico.

Dodal, že ponúkol slovenské kapacity pri odmínovaní pobrežia Hormuzského zálivu, pokiaľ by boli nevyhnutné. "Samozrejme v súlade s Ústavou SR upravujúcou pobyt našich vojakov v zahraničí, ako aj naše skúsenosti súvisiace s vodným manažmentom - toto všetko po skončení vojenského konfliktu v tomto regióne," dodáva.

 
 

Irán po začiatku útokov Izraela a Spojených štátov prakticky zablokoval Hormuzský prieliv, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu. Prezident Spojených štátov Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že americké námorníctvo bude blokovať „všetky lode“, ktoré sa pokúsia vstúpiť do Hormuzského prielivu alebo z neho odísť.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok oznámil, že Hormuzský prieliv je až po zvyšok trvania prímeria otvorený pre plavbu všetkých komerčných plavidiel. Tento krok je podľa neho v súlade s uzavretím prímeria v Libanone, ktoré by malo byť v platnosti zatiaľ desať dní, počnúc štvrtkom. Trump otvorenie prielivu privítal, no Spojené štáty podľa neho budú vo svojej námornej blokáde Iránu v oblasti pokračovať.

Súvisiace články

Robert Fico diskutoval so
Premiér Fico diskutoval so stredoškolákmi v Galante o EÚ, zahraničnej politike a aktuálnych svetových témach
Domáce
aktualizované Na snímke predseda vlády
Fico ide do vojny s Bruselom kvôli plynu z Ruska: Slovensko podáva žalobu na Súdny dvor EÚ!
Domáce
Slovenský priemér Robert Fico
Fico ukončil trojdennú oficiálnu návštevu Vietnamu
Domáce
Slovenský priemér Robert Fico
Slovensko a Vietnam prehlbujú partnerstvo: Fico hovorí o moste s EÚ, jadre aj zbrojárstve a novej spolupráci
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Náhla zmena v živote Sama Tomečka! Nová žena a zarážajúce slová: Ešte nie je tehotná
Náhla zmena v živote Sama Tomečka! Nová žena a zarážajúce slová: Ešte nie je tehotná
Prominenti
Malachovská aj po 33 rokoch s manželom priznáva: Najviac sa mi na jeho tele páči... uuu, to je šteklivé
Malachovská aj po 33 rokoch s manželom priznáva: Najviac sa mi na jeho tele páči... uuu, to je šteklivé
Prominenti
Horskí záchranári zasahovali počas uplynulej zimnej sezóny 2515-krát
Horskí záchranári zasahovali počas uplynulej zimnej sezóny 2515-krát
Správy

Domáce správy

Ďalší POPLACH v Poprade:
Ďalší POPLACH v Poprade: Nebezpečná záľuba vo vzduchovkách, miestni objavili broky na stene strojovne výťahu!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Robert Fico﻿
Fico na summite v Paríži prekvapil ponukou: Slovensko chce TAKTO pomáhať v Hormuzskom prielive!
Domáce
Absurdistan! Dediny na kopaniciach
Absurdistan! Dediny na kopaniciach zháňajú lekárov a sestričky medzi chatármi: Situácia v nemocnici je zúfalá
Domáce
Prístavný most v Bratislave čakajú nočné opravy – čiastočné obmedzenia pre vodičov aj cyklistov
Prístavný most v Bratislave čakajú nočné opravy – čiastočné obmedzenia pre vodičov aj cyklistov
Bratislava

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ Robert Fico﻿
Fico na summite v Paríži prekvapil ponukou: Slovensko chce TAKTO pomáhať v Hormuzskom prielive!
Domáce
Poľský premiér Donald Tusk
Tusk prekvapil hodnotením Fica: Po páde Orbána vraj nebude problémom pre EÚ!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie
MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie Hormuzského prielivu: Ceny ropy prudko klesajú! REAKCIA Donalda Trumpa
Zahraničné
KONIEC veľkého úteku: Slovenku
KONIEC veľkého úteku: Slovenku hľadanú pre desiatky podvodov zbalili na Kanárskych ostrovoch!
Domáce

Prominenti

Jiřina Bohdalová
Bohdalová po smrti sestry Jarušky: Ruší akcie a... herečkino srdce je v ohrození
Zahraniční prominenti
Samo Tomeček
Náhla zmena v živote Sama Tomečka! Nová žena a zarážajúce slová: Ešte nie je tehotná
Domáci prominenti
Lietajúci švec Ján Potměšil
Lietajúci švec Ján Potměšil (†60): Dvakrát unikol smrti. Osud mu pripravil krutý životný príbeh!
Zahraniční prominenti
Iveta Malachovská
Malachovská aj po 33 rokoch s manželom priznáva: Najviac sa mi na jeho tele páči... uuu, to je šteklivé
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Upratovačka ochutnala koláč po
Upratovačka ochutnala koláč po hosťoch a museli volať záchranku: Hotelový personál odhalil NAJVÄČŠIE HORORY z izieb!
Zaujímavosti
Dar od kráľovnej Viktórie
Dar od kráľovnej Viktórie a mramorový trón: Čo skrýva najkrajší palác v Iráne?
dromedar.sk
Acanthurus monroviae
Dovolenka v Chorvátsku sa môže zmeniť na KRVAVÝ KÚPEĽ: Do Jadranu dorazila ryba, ktorá SEKÁ ako chirurg!
Zaujímavosti
Máte ČÍRY moč? Radšej
Máte ČÍRY moč? Radšej sa netešte! Odborníčka varuje pred NEBEZPEČNÝM OMYLOM, ktorý robia aj vzdelaní ľudia
Zaujímavosti

Dobré správy

Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk

Ekonomika

Ropa prudko zlacňuje: Hormuzský prieliv je otvorený, americká blokáda Iránu trvá!
Ropa prudko zlacňuje: Hormuzský prieliv je otvorený, americká blokáda Iránu trvá!
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Štvorprúdovka pri Bratislave bude kompletná: Pozor ešte na obmedzenia a uzáveru! (foto)
Štvorprúdovka pri Bratislave bude kompletná: Pozor ešte na obmedzenia a uzáveru! (foto)

Šport

Slovensko – Švajčiarsko: Online prenos z druhého prípravného zápasu pred MS v hokeji 2026
Slovensko – Švajčiarsko: Online prenos z druhého prípravného zápasu pred MS v hokeji 2026
Reprezentácia
Slovensko U17 – Česko U17: Online prenos z prestížneho zápasu na Turnaji piatich krajín
Slovensko U17 – Česko U17: Online prenos z prestížneho zápasu na Turnaji piatich krajín
Reprezentácia
Neodovzdala vzorku a hrozí jej dištanc: Česká tenisová hviezda má dopingový problém
Neodovzdala vzorku a hrozí jej dištanc: Česká tenisová hviezda má dopingový problém
WTA
Jeden odchádza a nebude posledný: Real Madrid chystá v lete poriadny hráčsky odliv
Jeden odchádza a nebude posledný: Real Madrid chystá v lete poriadny hráčsky odliv
La Liga

Auto-moto

NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
Doprava
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
Novinky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Klasické testy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Doprava

Kariéra a motivácia

Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Zaujímavé pracovné ponuky
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Kariérny rast
Dobite si baterky po práci: Pozvánka na večer plný autentických príbehov a inšpiratívnych hostí
Dobite si baterky po práci: Pozvánka na večer plný autentických príbehov a inšpiratívnych hostí
Práca a voľný čas
Komunikačný kód: Prečo si v kancelárii posielame správy, ktorým rozumieme každý inak?
Komunikačný kód: Prečo si v kancelárii posielame správy, ktorým rozumieme každý inak?
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
Fit obed bez mäsa? Tento cviklový kuskus budete mať hotový do 20 minút!
Fit obed bez mäsa? Tento cviklový kuskus budete mať hotový do 20 minút!
Bezmäsité jedlá

Technológie

S porážkou Orbána sa ruské dezinformačné kampane neskončili, hovoria experti. Nedávne voľby v Maďarsku ukázali, aké taktiky Rusko používa na manipuláciu verejnosti
S porážkou Orbána sa ruské dezinformačné kampane neskončili, hovoria experti. Nedávne voľby v Maďarsku ukázali, aké taktiky Rusko používa na manipuláciu verejnosti
Bezpečnosť
Už vyše 2 000 hodín vo vzduchu. Britské stíhačky a vrtuľníky lietajú nad Blízkym východom bez prestávky
Už vyše 2 000 hodín vo vzduchu. Britské stíhačky a vrtuľníky lietajú nad Blízkym východom bez prestávky
Moderná vojna a konflikty
GLP-1 lieky ako Ozempic pomáhajú pečeni aj bez chudnutia. Vedci konečne zistili, prečo
GLP-1 lieky ako Ozempic pomáhajú pečeni aj bez chudnutia. Vedci konečne zistili, prečo
Veda a výskum
VIDEO: Americká armáda prvýkrát ostro otestovala Golden Shield. Takto chce ničiť nepriateľské drony lacnejšie a rýchlejšie
VIDEO: Americká armáda prvýkrát ostro otestovala Golden Shield. Takto chce ničiť nepriateľské drony lacnejšie a rýchlejšie
Armádne technológie

Bývanie

Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!

Pre kutilov

Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Dvor a záhrada
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Okrasná záhrada
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Stavba
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto ženy prekračujú pravidelne hranice, skúšajú to na akéhokoľvek muža: Máte takú vo svojom okolí?
Partnerské vzťahy
Tieto ženy prekračujú pravidelne hranice, skúšajú to na akéhokoľvek muža: Máte takú vo svojom okolí?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalší POPLACH v Poprade:
Domáce
Ďalší POPLACH v Poprade: Nebezpečná záľuba vo vzduchovkách, miestni objavili broky na stene strojovne výťahu!
Robert Fico﻿
Domáce
Fico na summite v Paríži prekvapil ponukou: Slovensko chce TAKTO pomáhať v Hormuzskom prielive!
Absurdistan! Dediny na kopaniciach
Domáce
Absurdistan! Dediny na kopaniciach zháňajú lekárov a sestričky medzi chatármi: Situácia v nemocnici je zúfalá
MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie
Zahraničné
MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie Hormuzského prielivu: Ceny ropy prudko klesajú! REAKCIA Donalda Trumpa

