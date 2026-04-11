Premiér v sobotu odcestuje do Vietnamu: Stretne sa i s vietnamským prezidentom

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) v sobotu vo večerných hodinách odcestuje na oficiálnu návštevu Vietnamu. V rámci nej sa stretne s predsedom vlády Vietnamu Le Minh Hungom. Prijme ho tiež vietnamský prezident To Lam. Informovali o tom ztlačového a informačného odboru Úradu vlády SR.
Rokovanie s vietnamským premiérom má Fico na programe v pondelok (13. 4.). Hovoriť s ním má o rozvoji bilaterálnych vzťahov medzi krajinami a možnosti ich posunutia na vyššiu úroveň v podobe strategického partnerstva. „V rámci programu sa predseda vlády SR tiež zúčastní na otvorení slovensko-vietnamského podnikateľského fóra,“ doplnili z úradu vlády.
Premiér sa späť na Slovensko vráti v utorok 14. apríla. Na zahraničnej ceste ho bude sprevádzať aj delegácia. Jej súčasťou budú minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) a šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Do Vietnamu s nimi cestuje tiež rozsiahla delegácia slovenských podnikateľov.