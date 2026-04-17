MIMORIADNY Problém vládneho špeciálu: Porucha lietadla, delegáti sa z Vietnamu musia dostať sami!

HANOJ/BRATISLAVA - Aktuálna cesta slovenskej vládnej delegácie z Vietnamu, na ktorej sa zúčastnil takmer celý kabinet, sa náhle skomplikovala. Stroj, ktorý mal zvyšných predstaviteľov vlády a podnikateľov dopraviť späť na Slovensko totiž ostal náhle uzemnený v Kazachstane pre poruchu! Jednotliví členovia sa teraz musia dostať do Bratislavy na vlastnú päsť.
Informáciu ako prvá uverejnila televízia JOJ. Podľa tohto zdroja malo ísť dokonca o vážnu poruchu stroja. Delegácia bola pritom zložená aj zo samotného premiéra Roberta Fica, ministra obrany Roberta Kaliňáka, ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a ďalších ministrov. Členovia vládneho kabinetu sa už stihli vrátiť z Vietnamu skôr.
Fico sa na Slovensko z Vietnamu vrátil už v utorok 14. apríla.
Zvyšok delegátov sa má vrátiť už vo večerných hodinách
Ide o zvyšných podnikateľov, ktorí sa ešte vrátiť nestihli. Tí mali obdržať z ministerstva zahraničných vecí správu, že si majú zaobstarať cestu späť na Slovensko bežnými komerčnými letmi. Po týchto ľudí prišiel do Kazachstanu druhý špeciál, ktorý sa vrátil tento týždeň, krátko po 6:00 hodine ráno. Tam však podľa televízie nastal problém. Špeciál má totiž menšiu kapacitu, ako je počet delegátov. Desiatky podnikateľov tak zostalo uviaznutých v Kazachstane. Momentálne by sa mali nachádzať v Turecku. Ich príchod domov sa očakáva vo večerných hodinách.
Jeden špeciál s premiérom už predčasom pristál v Bratislave, no zostávajúca časť posádky s podnikateľmi ostala tam. Vrátiť sa mali už vo štvrtok 16. apríla, no pre poruchu sa tak nestalo.
Poruchu objavili počas tankovania na letisku v Alma-Almaty v Kazachstane. Príčina poruchy je nateraz neznáma.