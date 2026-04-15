Robert Kaliňák je nervózny z meškajúcich dodávok obrnených vozidiel Patria

BRATISLAVA - Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) je podľa svojich slov pomerne nervózny z meškajúcich dodávok obrnených vozidiel Patria. Po piatich rokoch od uzavretia zmluvy nemá Slovensko ani jeden kus. Kaliňák to vyhlásil v súvislosti s témou logistickej pripravenosti Ozbrojených síl SR.
„Pred rokom a nejakými štyrmi mesiacmi sme podpísali zmluvu na dodávku špecializovaných vojenských vozidiel, z ktorých tu už prvé stovky kusov sú. Celkovo má ísť o výmenu niekoľkých tisícok, pretože všetky sú staršie ako 20 alebo 30 rokov,“ uviedol minister. Ako avizoval, v roku 2026 by mali prísť i prvé špecializované vozidlá slúžiace na preklenutie vodných tokov či dočasne znehodnotených ciest.
Pripomenul tiež, že rezort obrany sa podieľa na výstavbe zvolenského obchvatu. Záujem o spoluprácu pri financovaní má aj pri obchvate Rimavskej Soboty. Logistickú dohodu chce dosiahnuť aj so Železnicami SR a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia.