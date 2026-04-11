Muž v noci ukradol horský bicykel: VIDEO Nepoznáte ho?

BRATISLAVA - Policajti vyšetrujú krádež bicykla v meste Svätý Jur v okrese Pezinok zo stredy 8. apríla. Pátrajú po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiadajú o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších informácií krátko po 3.00 h doposiaľ neznámy páchateľ prekonal oplotenie pozemku jedného z rodinných domov v meste Svätý Jur a vošiel na pozemok. Tam prekonal kovovú bránu na garáži, odkiaľ odcudzil horský bicykel a z miesta odišiel,“ priblížila.
VIDEO
Video osoby, ktorú hľadajú, zverejnila polícia na sociálnej sieti. „Akékoľvek informácie k totožnosti osoby na priloženom videu, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na profile bratislavskej polície na sociálnej sieti,“ dodala.