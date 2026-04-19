Horskí záchranári pátrali vo Vysokých Tatrách po skialpinistovi: Padal niekoľko stoviek metrov!

VYSOKÉ TATRY - Poľského skialpinistu, ktorý sa v sobotu (18. 4.) zrútil niekoľko stoviek metrov vo Vysokých Tatrách, našli horskí záchranári v nedeľu ráno v Bielovodskej doline. Po mužovi pátrali po tom, ako jeho pád spozorovali ďalší skialpinisti. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, skialpinista bol napokon bez zranení a jeho zdravotný stav si nevyžadoval pomoc.
V sobotu prijala HZS od poľských kolegov informáciu o nezvestnom skialpinistovi, ktorý smeroval zo sedla Váha do Ťažkej doliny. Dvaja skialpinisti, ktorí sa v tom čase nachádzali v tej istej oblasti nižšie, spozorovali jeho pád, po ktorom sa postavil. V lokalite však nebol mobilný signál, tak pokračovali v zostupe na Lysú Poľanu. Keďže muž do večerných hodín nezostúpil z exponovaného terénu do doliny, svedkovia pádu kontaktovali horských záchranárov.
Na miesto vyrazili príslušníci HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry, ktorí turistu v sťažených nočných podmienkach nenašli. Pátracia akcia preto pokračovala aj v nedeľu ráno. O súčinnosť požiadali Letku Ministerstva vnútra SR. Počas prieskumného letu prehľadali lokalitu Ťažkej a Bielovodskej doliny. Hľadaného skialpinistu napokon spozorovali pri horárni v Bielovodskej doline.
HZS upozorňuje návštevníkov horských oblastí na povinnosť dodržiavať zákon o ochrane prírody a krajiny, Návštevný poriadok TANAP-u a pokyny HZS. „V lokalite vzniku úrazu poľského skialpinistu je táto športová aktivita zakázaná, navyše od 16. apríla platí sezónna uzávera pre vybrané športové aktivity vrátane skialpinizmu,“ dodala HZS.