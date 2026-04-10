Fico útočí na sudkyňu Záleskú: Chystá trestné oznámenie v prípade Dušna Kováčika, sudkyňa odmieta reagovať

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizuje trestné oznámenie na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii. Tvrdí, že Záleská v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika rozhodovala zaujato. Odvoláva sa na dovolací rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý v decembri 2025 zrušil rozsudok NS SR, ako aj rozsudok ŠTS. Chce tiež, aby minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podal discplinárku na Záleskú.
„Podávame trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú pre zneužitie právomoci verejného činiteľa v jednej z najcitlivejších káuz, ktoré tu vôbec boli od 90. rokov,“ vyhlásil Fico s tým, že ide o kauzu poškodenia dobrého mena, zdravia i slobody Dušana Kováčika. Dodal, že zrušením rozsudku sa celá vec vracia naspäť na ŠTS. Ten má podľa neho pravdepodobne dve možnosti. Môže bývalého špeciálneho prokurátora oslobodiť alebo vrátiť celú vec na začiatok prípravného konania. „Budem žiadať ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby predložil návrh na disciplinárne stíhanie sudkyne Záleskej,“ oznámil tiež premiér. Očakáva to aj od predsedu ŠTS Michala Trubana, ktorý má tiež právomoc podávať na sudkyňu disciplinárku.
Najvyšší súd podľa Fica zrušil rozsudok v prípade Dušana Kováčika, pretože rozhodnutie bolo nezákonné. „Absolútne nezodpovedalo realite a dôkaznej situácii, ktorá bola k dispozícii, keď sa o veci rozhodovalo,“ tvrdí s tým, že si preštudoval odôvodnenie rozsudku. Záleská podľa neho rozhodovala v prípade Dušana Kováčika ako zaujatá a išla do prípadu s tým, že ho nenávidí.
„Dovolací rozsudok hovorí, že ešte predtým, ako Pamela Záleská dostala na stôl žalobu, už bola jasne rozhodnutá. Vedela, že musí Dušana K. odsúdiť,“ povedal s tým, že sudkyňa hľadala dôkazy proti nemu a niektoré dôkazy si mala aj prispôsobovať. Záleská odsúdila podľa Fica Dušana Kováčika na 14 rokov bez dôkazov a zatajovala skutočnosti, ktoré sú významné pre rozhodovanie v danej veci.
V dovolacom rozsudku vidí Fico tri úrovne „totálneho“ zlyhania, a to zlyhanie nezákonnosti na úrovni vyšetrovateľov i prokurátorov, zároveň úroveň rozhodovania na ŠTS a rozhodovanie odvolacieho Najvyššieho súdu SR. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) na tlačovej konferencii avizoval, že tému chce riešiť aj na pôde Národnej rady SR. Diskusiu v parlamente označil za potrebnú, jej výsledkom môže byť podľa jeho slov aj návrh uznesenia, ktorý bude apelom smerom k vláde.
Najvyšší súd 11. decembra 2025 rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušana Kováčika. Zrušil rozsudok NS SR z roku 2022, ako aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z roku 2021. NS SR v máji 2022 právoplatne odsúdil Dušana Kováčika na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100 000 eur.
Záleská nebude reagovať na vyjadrenia predstaviteľov Smeru-SD
Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamela Záleská nebude reagovať na piatkové vyjadrenia premiéra Roberta Fica a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (obaja Smer-SD).
„Nebudem reagovať na výroky politikov alebo obžalovaných osôb, či ich právnych zástupcov. Pre sudcu je dôležité, čo odznie v súdnej sieni a nie na tlačových besedách alebo v médiách," povedala Záleská.
Najvyšší súd 11. decembra 2025 rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti v prípade Dušana K. Zrušil rozsudok NS SR z roku 2022, ako aj rozsudok ŠTS z roku 2021. NS SR v máji 2022 právoplatne odsúdil Dušana K. na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur.