VIDEO Chlapec v Nových Zámkoch vbehol priamo pod auto: Vodič nemal šancu zareagovať

NOVÉ ZÁMKY - Jedenásťročný chlapec vbehol v Nových Zámkoch pod osobné auto. To prechádzalo medzi zaparkovanými vozidlami, keď mu chlapec vbehol do smeru jazdy. Vodič nemal čas zareagovať a došlo ku kolízii, ktorá sa ale obišla bez vážnejších zranení. Informovalo o tom v piatok Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Incident zaznamenala kamera vo vozidle. Hneď po náraze sa chlapec postavil na nohy a z miesta ušiel. Policajná hliadka ho vypátrala a dopravila do nemocnice na lekárske vyšetrenie. „Bolo veľkým šťastím, že 11-ročný chlapec neutrpel žiadne vážne zranenia,“ potvrdila polícia.