SAK odložila sťažnosť Úradu inšpekčnej služby na advokáta Kubinu pre jeho vyjadrenia na sociálnej sieti

BRATISLAVA - Slovenská advokátska komora (SAK) odložila sťažnosť na advokáta Petra Kubinu, ktorú na neho podal Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) pre jeho vyjadrenia na sociálnej sieti, ako nedôvodnú. Vyplýva to z rozhodnutia Revíznej komisie SAK, ktoré Kubina zverejnil na sociálnej sieti.
Príspevky Kubinu podľa SAK neobsahujú takú intenzitu, aby boli spôsobilé znížiť dôstojnosť advokátskeho stavu, ani ich nemožno považovať za konanie narúšajúce nezávislosť Úradu inšpekčnej služby či jeho príslušníkov. „Revízna komisia SAK vyjadrenia advokátov vo verejnom priestore posudzuje vždy individuálne a v tomto prípade forma a obsah verejne publikovaných výrokov advokáta nedosiahli intenzitu disciplinárneho previnenia,“ vysvetlila SAK.
ÚIS podal minulý rok sťažnosť na SAK. Žiadal preskúmať Kubinove vyjadrenia zo sociálnej siete. Jeho komunikácia podľa inšpekcie prekročila zdržanlivý a profesionálny rámec. Kubina sa neskôr vyjadril, že sťažnosť ÚIS voči nemu vníma ako zastrašovanie advokáta pre výkon jeho povolania. Deklaroval, že kompetentným orgánom SAK poskytne súčinnosť.