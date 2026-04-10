Doprava v Košiciach viazne: Pri výjazde na Pereš a do Šace sa tvoria kolóny

Pri výjazde z Košíc na Pereš a do Šace sa tvoria kolóny. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj )
KOŠICE - Pri výjazde z Košíc smerom na mestské časti Pereš a Šaca sa tvoria kolóny. Polícia v tejto súvislosti vodičov upozorňuje na možné zdržanie a odporúča vyraziť na cestu s dostatočným časovým predstihom. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Pripomenula, že v ľavom jazdnom pruhu prebieha rekonštrukcia vozovky. „Z uvedeného dôvodu dochádza k tvorbe dopravných kolón, a to už od svetelnej križovatky ulíc Moldavská cesta a Popradská ulica pri obchodných centrách, ale aj pri napájaní sa na hlavný ťah v smere z obchvatu mesta Košice,“ spresnila. Polícia vodičov žiada o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.