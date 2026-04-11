Vodiči, pripravte sa! Cez víkend rátajte v Bratislave s viacerými obmedzeniami

BRATISLAVA - Vodiči v Bratislave musia cez víkend rátať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Dopravu ovplyvní bežecké podujatie aj futbalový zápas. Do nedele (12. 4.) je tiež naďalej uzavretá diaľnica D1 od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po Zlaté Piesky v smere do hlavného mesta.
Pre bežecké podujatie budú platiť v sobotu od 9.00 do 17.30 h obmedzenia v okolí nákupného centra na Pribinovej ulici. „Uzavretá bude Pribinova ulica a tiež vjazd Centrum do podzemných garáží,“ ozrejmila bratislavská krajská polícia. V nedeľu sa obmedzenia dotknú v čase 08.50 h až 14.00 h Starého Mesta, Ružinova aj Petržalky. Policajti budú dopravu jednotlivých uliciach priebežne regulovať v závislosti od pohybu bežcov. V nedeľu treba pre bežecké podujatie rátať aj so zmenami vo verejnej doprave.
Dopravné obmedzenia prinesie tiež futbalový zápas, ktorý sa bude odohrávať v sobotu od 18.00 h na Národnom futbalovom štadióne. „Upozorňujeme vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke, najmä v okolí štadióna pred začiatkom futbalového zápasu a po jeho ukončení na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa, Príkopova a Kalinčiakova,“ dodala polícia. Naďalej platí tiež uzávera D1 pri Bratislave od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po Zlaté Piesky. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá do nedele večera. V opačnom smere, z Bratislavy, je doprava nezmenená.