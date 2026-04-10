Výstraha v Tatrách: Lavínovú situáciu zhoršil vietor, ktorý vytvoril nebezpečné snehové dosky

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Lavínovú situáciu skomplikoval vietor, ktorý vytvoril nebezpečné snehové dosky a vankúše. Vo Vysokých a Západných Tatrách je v piatok v polohách nad 2000 metrov nad morom vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a Nízkych Tatrách je nad pásmom lesa vyhlásené len malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Lavínovým problémom je vetrom previaty sneh z posledného sneženia. Napadlo ho ešte v minulom týždni viac ako 30 centimetrov, hlavne na severnej strane Tatier. „Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na južných svahoch je po teplom počasí a následnom ochladení situácia stabilná. Ochladenie bude pokračovať, preto mokrý sneh ešte viac zmrzne a stuhne,“ podotklo SLP. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 1300 až 1500 metrov nad morom v závislosti od orientácie.
Vo Fatrách a Nízkych Tatrách za poslednú periódu sneženia napadlo do 20 centimetrov nového snehu, ten vplyvom oteplenia zvlhol. Postupne s ochladením bude tuhnúť a mrznúť. Na viacerých miestach sa už nový sneh úplne roztopil. „Uvoľnenie lavíny je v najvyšších polohách možné len na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný zosuv iba malých spontánnych mokrých lavín,“ dodalo stredisko s tým, že celkovo je výška snehovej pokrývky podpriemerná.