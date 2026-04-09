Rada pre mediálne služby uložila sankcie: Začala viaceré správne konania

BRATISLAVA - Rada pre mediálne služby (RpMS) uložila na svojom stredajšom (8. 4.) zasadnutí sankcie a začala niekoľko správnych konaní. Informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.
Sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona uložila RpMS poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) mediak, s. r. o., za to, že na stránkach www.facebook.com/trnavak.sk, www.youtube.com/@trnavak-sk a www.instagram.com/trnavak.sk poskytoval AVMS bez autorizácie poskytovania.
Pokuta 1000 eur
Pokutu 1000 eur uložila rada vysielateľovi televíznej programovej služby JOJ (MAC TV, s. r. o.) za to, že 21. septembra 2025 odvysielal program Mačacia duša s českým dabingom, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka pri vysielaní v súlade so zákonom o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
Rada začala aj správne konania, napríklad voči vysielateľovi televíznej programovej služby STVR 24 (STVR) v súvislosti s vysielaním programu Odpovede s Ankou Žitnou 21. januára 2026, s hosťami Martinou Šimkovičovou, Reném Parákom, Ondrejom Šothom a Ľudovítom Ludhom, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu. Správe konanie RpMS začala aj voči vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Rádio Best FM (Best FM Media, spol. s r. o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 99,8 MHz Liptovský Mikuláš (lokalita Ružomberok) na účely, na ktoré mu bola pridelená. Rada niekoľko správnych konaní aj zastavila.