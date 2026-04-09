Ema Müller o traumách slávneho otca: Detstvo nebolo vždy ružové! A z tohto mala manželka Vanda strach

BRATISLAVA - Vanda Wolfová a Emma Müllerová si nenechali ujsť premiéru muzikálu o najdôležitejšom mužovi ich životov, Richardovi Müllerovi s názvom Müller - Život na dva ťahy. Kým partnerka Vanda priznala obavy, dcéra Emma prežívala premiéru veľmi emotívne.
Prípravy muzikálu, ktorý mapuje vzostupy a pády Richarda Müllera, sprevádzalo v rodine veľké napätie. Spevákova manželka Vanda priznala, že hoci o projekte vedela od prvej verzie scenára, do poslednej chvíle tŕpla, ako to dopadne. „Mala som hlavne strach, aby to neskončilo ako nejaký ‚slaďák‘, čo sa nestalo. Richard chodil na skúšky, videl jednu generálku, ale nechcel doma povedať, ako sa mu to páči alebo nepáči. Takže dnes to bolo prekvapenie,“ opísala Vanda pre Topky.sk momenty neistoty pred premiérou, do ktorej spevák prinášal nové myšlienky, aby bola výpoveď čo najautentickejšia.
Oveľa emotívnejšie však predstavenie zasiahlo Richardovu dcéru Emmu, ktorá sa netajila tým, že po zhliadnutí otcovho príbehu zostala v šoku. „Ja som to prežívala veľmi intenzívne a ešte to nemám vstrebané. Veľmi intenzívne prežívam veci, ktoré sa týkajú mojej rodiny alebo vzťahu s otcom,“ priznala Emma s dojatím v hlase. Keď prišla otázka na najsilnejšie spomienky z detstva, dcéra hudobnej legendy len ťažko hľadala slová. „To sú ťažké otázky po tejto únave, ktorú v sebe mám,“ dodala úprimne.
Ich vzťah si za tie roky prešiel obrovským vývojom a Emma dnes vníma svojho otca úplne inými očami než v čase, keď bola malé dievčatko. „Určite sa menil tým, že ja som sa stávala ženou, zrela som, tak aj náš vzťah zrel. Teraz už mám rolu aj tej dospelej dcéry, takže už to má zrelú stránku,“ vysvetlila Emma, ktorá sa musela vyrovnať s tým, že život po boku slávneho otca nebol vždy len o svetlách reflektorov. A na otázku, či si práve Emma nesie z detstva aj nejaké traumy, ktoré muzikál opäť vytiahol na povrch, odpovedala viac ako otvorene!