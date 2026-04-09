Problém v moskovskej redakcii novín Novaja gazeta! Polícia ju prehľadáva

MOSKVA - Ruské bezpečnostné zložky vo štvrtok začali prehľadávať priestory moskovskej redakcie nezávislých novín Novaja gazeta, informovalo médium na svojej internetovej stránke.
„Okolo 12.00 h (11.00 h SELČ) začali príslušníci bezpečnostných zložiek v maskách vykonávať vyšetrovacie úkony v redakcii novín Novaja gazeta,“ oznámil denník na sociálnych sieťach s tým, že nepozná dôvod razie. Štátna agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že razia môžu súvisieť s údajným nezákonným použitím osobných údajov. Podľa ministerstva vnútra bol 10. marca otvorený prípad s podobnými obvineniami.
„Vyšetrovanie nám umožnilo identifikovať skupinu osôb, ktorá sa dostala k osobným údajom prostredníctvom nelegálnych informačných zdrojov,“ uviedol rezort. Tieto zdroje obsahovali osobné údaje používané na prípravu článkov a materiálov s „negatívnym obsahom o ruských občanoch“. Novaja gazeta začala v Rusku vychádzať v roku 1993 a medzi jej najznámejších redaktorov patrila investigatívna novinárka Anna Politkovská zavraždená v roku 2006 a šéfredaktor novín a nositeľ Nobelovej ceny za mier (2021) Dmitrij Muratov.
Agentúra RIA Novosti neskôr informovala, že polícia pri razii zadržala investigatívneho novinára Olega Roldugina v súvislosti s prípadom údajného zneužitia osobných údajov.
Novinári boli zavraždení
Ďalší novinári Novej Gazety Jurij Ščekočichin, Natalja Estemirova a Anastasia Baburova boli zavraždení alebo zomreli za podozrivých okolností. Noviny svoju činnosť pozastavili v marci 2022 po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a zavedení nových represívnych zákonov. Časť redaktorov odišla do exilu a v Lotyšsku spustila projekt Novaja gazeta Európa (Novaya Gazeta Europe), ktorý ostro kritizuje vojnu Ruska voči susednej Ukrajine.