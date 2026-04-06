Za nezaplatenie pokuty môžete prísť o vodičák: Zavariť vám môže aj štyri roky stará pokuta! Na TOTO pozor

VARŠAVA - Ak si myslíte, že ak nezaplatíte pokutu, tá časom prepadne a na všetko sa zabudne, ste na veľkom omyle. V susednom Poľsku môžete takjeto "taktike" prísť až o vodičský preukaz.

Dôvodom je predĺžená 4-ročná lehota, počas ktorej sa vám zaznamenávajú priestupky do poľskej karty vodiča. Upozornil na to web autoviny.sk. Pravodlá cestnej premávky národnosť nepoznajú a slovenskí vodiči, ktorých je na poľských cestách neúrekom, sú postihovaní rovnako, ako domáci. 

Ak ako Slovák v Poľsku nazbierate viac ako 24 bodov, poľské úrady vám síce nemôžu zakázať šoférovanie vo všetkých štátoch, ale môžu vám zakázať viesť motorové vozidlá na území Poľska a zároveň informovať slovenskú políciu.

Za viaceré závažné dopravné priestupky pritom dostanete okrem finančnej pokuty aj trest 15 bodov do registra vodičov. Ide napríklad o jazdu v protismere na diaľnici, prekročenie maximálnej rýchlosti o viac ako 70 km/h, jazdu na červenú, alkohol za volantom či nedanie prednosti chodcovi, ktorý sa nachádza na priechode, prípadne naň práve vstupuje. Ak spáchate dva takéto priestupky, rovno prekročíte hranicu 24 bodov pre odobratie vodičáku.

Body sa z evidencie vymažú po jednom roku. Tento čas sa však začína odpočítavať až od momentu uhradenia pokuty, nie od porušenia pravidiel cestnej premávky. Upozornila na to poľská advokátska kancelária KPR. Jednoducho povedané - ak sankciu nezaplatíte, body vám nevymažú a ostávajú v systéme aktívne. Podľa poľského zákona o priestupkoch sa výkon finančného trestu premlčí po 3 rokoch. Ak sa vám dovtedy nahromadí dostatočné množstvo bodov, môže vás to stáť až oprávnenie viesť na poľských cestách auto. 

