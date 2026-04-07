Ďalšie železničné NEŠŤASTIE: Po nehode rýchlovlaku hlásia obeť a množstvo zranených! Na miesto smeruje minister

PARÍŽ - Pri zrážke rýchlovlaku TGV s kamiónom na prejazde na severe Francúzska zomrel dnes ráno rušňovodič, 27 ľudí utrpelo zranenia. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu prefektúru a železničnú spoločnosť SNCF. Okolnosti nehody vyšetruje polícia.
Vlak sa s nákladným vozidlom zrazil okolo 07:00 h na trati medzi mestami Béthune a Lens v severofrancúzskom departemente Pas-de-Calais.
Minister dopravy Philippe Tabarot na sieti X napísal, že spolu so šéfom SNCF Jeanom Castexom vyráža na miesto nehody. Železničná spoločnosť uviedla, že doprava v spomínanom úseku bude prerušená najmenej do dnešného večera. Ďalšie podrobnosti o nehode zatiaľ nie sú známe.
Predstaviteľ SNCF pre stanicu France Info potvrdil, že vlak TGV smeroval z Dunkerque do Paríža a viezol 243 cestujúcich. Vo Francúzsku sú vážne nehody na vysokorýchlostných železničných tratiach v porovnaní s tradičnými zriedkavé, poznamenala agentúra AFP.