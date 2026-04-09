Hrôzostrašná havária lietadla: VIDEO Stroj sa zrútil priamo pri letisku! Zomreli štyria ľudia

PUEBLO - Krátko po vzlete sa malý stroj nečakane dostal do problémov a skončil v poli neďaleko letiska. Tragédia si vyžiadala štyri obete a vyvolala otázky o príčine havárie.
Dramatické sekundy po vzlete
To, čo malo byť rutinným letom, sa zmenilo na tragédiu v priebehu niekoľkých okamihov. Malé lietadlo typu Cessna 172 sa krátko po štarte začalo nakláňať na jednu stranu, až napokon prudko zamierilo k zemi.
Nehoda sa odohrala krátko po odlete z Puebla International Airport, odkiaľ stroj smeroval do štátu Veracruz.
Strata kontaktu a pád do poľa
Podľa mexickej agentúry Agencia Federal de Aviación Civil došlo k prerušeniu komunikácie s riadením letovej prevádzky prakticky okamžite po vzlete.
Lietadlo s registráciou XB-RRN následne dopadlo na poľnohospodársku pôdu pri priemyselnom parku San Miguel Quetzalcóatl, len kúsok od letiska.
Záchranári našli obete na mieste
Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky. V troskách objavili tri telá – dvoch členov posádky a jedného pasažiera.
Štvrtého človeka sa podarilo previezť do nemocnice v kritickom stave, no zraneniam krátko nato podľahol.
Zásah veľkého počtu zložiek
Do záchranných prác sa zapojili jednotky civilnej ochrany, Národnej gardy, štátnej aj miestnej polície, hasiči z Huejotzinga, predstavitelia samosprávy aj pracovníci letiska.
Obete boli identifikované ako Paulo Antonio Vélez, Emilio Gil Ramírez, Marcos Omar Martínez Talavera a Ramsés Olín Zaragoza Burgos.
Príčinu havárie budú vyšetrovať
Úrady už začali vyšetrovanie, ktoré má objasniť, čo presne viedlo k pádu lietadla.
Zaujímavosťou je, že na tom istom mieste došlo ešte v júni 2025 k núdzovému pristátiu malého lietadla krátko po vzlete – vtedy sa však nehoda zaobišla bez obetí.