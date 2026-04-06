Polícia SR VARUJE: Šibači POZOR, počas dnešného dňa nezabudnite na TOTO! Hrozia vysoké POKUTY

BRATISLAVA - Veľkonočný pondelok patrí každoročne k veľkej tradícii Slovákov. Od ranných hodín chodia po domoch šibači, ktorí polievajú a šibú korbáčmi dievčence aj staršie dámy. Niektorí to zvyknú prehnať s alkoholom a práve na ten upozorňujú muži zákona.
Počas veľkonočných sviatkov sa už všetci netrpezlivo tešia na ich vyvrcholenie, ktorým je už tradične polievanie a šibačka. Mládenci to ale miestami zvyknú prehnať s alkoholom. Polícia SR preto aj na sociálnej sieti varuje pred požitím alkoholu a upozorňuje, ako dlho zostáva v tele.
Alkohol v tele
Keď muž, ktorý váži zhruba 85 kg, vypije jedno pivo, zostatkový alkohol sa v jeho tele drží zhruba 2 hodiny a 45 minút. Pri dvoch pivách je to 5 hodín a 30 minút, pri 3 veľkých pivách dokonca 8 hodín a 15 minút. I keď polícia udáva, že ide o informatívne údaje, vodičom, ktorí požili alkohol neodporúča v žiadnom prípade sadať za volant.
"Ak ste si vypili, nesadajte za volant, dohodnite sa so šoférom, aby vás zobral zo šibačky. Alebo si zavolajte taxík, alebo choďte hromadnou dopravou, ak je to možné. Ďakujeme."
U žien sa drží alkohol v tele dokonca ešte dlhšie, a to už aj pri menšom požití. Keď žena, ktorá váži 60 kg vypije jedno pivo, nafúka z neho najbližšie tri hodiny a 36 minút. Pri dvoch pivách je to 8 hodín a 48 minút, pri troch viac ako 13 hodín.
Prísne pravidlá a vysoké pokuty
Vodič nesmie požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku a nesmie
viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme.
V prípade nafúkania do 1 promile ide o priestupok s pokutou 150 – 1 300 eur a zákazom činnosti do 5 rokov. Pri hodnote nad 1 promile (0,48 mg/l) ide o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky s rizikom väzenia až na 1 rok. Odmietnutie dychovej skúšky sa trestá ako jazda nad 1 promile.