Totálna nezodpovednosť! Opitý muž viezol na kolobežke dieťa, smer jazdy ukazoval nohami

NITRA - Nitrianski policajti prekazili ďalšiu jazdu kolobežkárovi na Štúrovej ulici v Nitre. Spozorovali ho na jednej z rušných križovatiek. Ich pozornosť upútala najmä maloletá osoba bez akejkoľvek ochrannej výbavy, ktorú muž viezol na kolobežke, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič kolobežky mal navyše cez rameno zavesenú väčšiu tašku a znamenie o zmene smeru jazdy dával nohami. Hliadka ho zastavila a podrobila dychovej skúške na alkohol. Tá potvrdila v dychu 40-ročného muža 1,71 promile alkoholu.
