Dráma v Trnave: Zrážka auta s kolobežkárom! Muž skončil zakrvavený v nemocnici

TRNAVA - Na Ulici Andreja Žarnova v Trnave došlo podľa miestnych zdrojov k dopravnej nehode medzi osobným autom a kolobežkárom. Na mieste zasahovali záchranné zložky, vodič kolobežky skončil v nemocnici.
Polícia prijala dnes dopoludnia oznámenie o dopravnej nehode medzi kolobežkárom a osobným autom na ulici Andreja Žarnova v meste Trnava. "Na miesto bol ihneď vyslaný dopravný policajt. Ten namieste vykonal potrebné úkony, pričom požitie alkoholu nezistil. Pri dopravnej nehode utrpel vodič kolobežky zranenia a musel byť prevezený do nemocnice. Presné príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody sú naďalej predmetom policajného vyšetrovania," priblížila pre Topky.sk trnavská krajská hovorkyňa Zlatica Antalová.
Podľa svedkov mal byť kolobežkár po náraze zranený v oblasti úst, pričom mu tiekla krv. Ďalší očití svedkovia uvádzajú, že vozidlo mu malo prejsť aj po nohe.