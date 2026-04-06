Desivý objav na záhrade: Nález počas Veľkej noci spustil masívny zásah!

BERLÍN - Dvaja obyvatelia mesta Vaihingen na juhozápade Nemecka objavili na svojej záhrade pri nedeľnom hľadaní veľkonočných vajíčok nádobku s nápisom upozorňujúcim na nebezpečný izotop rádioaktívneho prvku polonia. Nález viedol k rozsiahlemu zásahu a následnému vyhláseniu úradov, že verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Agentúra DPA dnes informovala, že obsah nádoby preverí po veľkonočných sviatkoch experti.
Nápis na fľaške odkazoval na Polónium 210, čo je pre človeka vysoko toxický izotop polonia. Na otravu týmto izotopom v Británii v roku 2006 zomrel bývalý ruský agent Alexander Litvinenko, ktorý pred smrťou obvinil zo svojej vraždy ruského prezidenta Vladimira Putina. Litvinenko v roku 2001 získal politický azyl v Británii, prijal britské občianstvo a pracoval pre britskú tajnú službu.
Na zásahu vo Vaihingene v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko sa podieľalo na 140 hasičov vrátane špeciálne vyškolených záchranárov v ochranných oblekoch. Meranie na mieste neukázalo na žiadnu zvýšenú radiáciu, hasiči však podľa dpa na základe vzhľadu a hmotnosti vyhodnotili fľašu a jej obsah ako pravý.
Nádobku odviezlo zemské ministerstvo životného prostredia, ktorého experti najskôr v pondelok vykonajú analýzu nálezu. V prípade potreby sa postarajú aj o dekontamináciu. Či fľaštička naozaj obsahovala polonium 210 bude jasné po Veľkej noci. Magazín Der Spiegel dnes na svojom webe napísal, že je možné, že obsah nie je nebezpečný, ale že niekto na etiketu zámerne a vymyslene napísal varovanie pred polóniom 210.