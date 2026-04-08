Prezident otvorene: Súčasné udalosti by nemali zatieniť oslobodenie Červenou armádou

BRATISLAVA - Súčasné geopolitické udalosti by nemali zatieniť, že slovenské územie na konci druhej svetovej vojny oslobodila Červená armáda spolu s Rumunskou armádou a Československým armádnym zborom. Na pietnom akte na Slavíne pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Bratislavy to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) upozornil, že svet sa mení a medzinárodné právo je opäť vytláčané. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zopakoval, že sa vytvára nový svetový poriadok a Slovensko sa v ňom musí zorientovať.
„Nebuďme ľahostajní k ľudskému utrpeniu, k zahrávaniu sa s vojenskou silou, s rôznymi formami politického či ekonomického nátlaku, ktoré sa, žiaľ, v dnešnom svete stávajú nástrojmi na presadzovanie mocenských cieľov, no v konečnom dôsledku znovu a znovu rozosievajú bolesť. Nebuďme ľahostajní k nenávisti, k prvým príznakom jej prebúdzania. Buďme ostražití, ak sa nenávisť, pohŕdanie či predsudky predierajú do nášho verejného priestoru,“ vyzval Pellegrini.
Povojnový vývoj ani dnešná realita podľa neho nemenia nič na tom, kto Slovensko oslobodil. „Nie je absolútne žiaden dôvod unáhlene podľahnúť pokušeniu prekresľovať históriu. Práve naopak, uchovávajme si túto históriu v pamäti, pretože je mementom,“ myslí si hlava štátu s tým, že história pripomína morálnu povinnosť urobiť všetko pre to, aby sa nezopakovala.
Slavín nie je iba pamätníkom vojenského víťazstva
Raši vo svojom príhovore spomenul, že súčasná spoločnosť nesmie rezignovať na princípy, za ktoré bojovali aj vojaci oslobodzujúci územie dnešného Slovenska. „Slavín nie je iba pamätníkom vojenského víťazstva. Slavín nám aj po desaťročiach od skončenia vojny pripomína, že sloboda, v ktorej dnes žijeme, neprišla sama od seba. Bola vybojovaná, bola vykúpená utrpením, obetou a životmi tisícov ľudí, na ktorých nesmieme nikdy zabudnúť,“ pripomenul.
Premiér označil medzinárodné právo za pošliapané. Rozhodovať o bezpečnosti Slovenska podľa neho musia samotní občania. „Ako tu stojím a ak budem predsedom vlády Slovenskej republiky a táto otázka príde, obrátime sa s touto otázkou na vás a budeme sa spoliehať na váš zdravý rozum,“ vyhlásil.