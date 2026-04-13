Krúpa avizuje podanie návrhu na odvolanie Šutaja Eštoka z funkcie: Údajne svoju prácu nezvláda

BRATISLAVA - Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) avizuje predloženie návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) z funkcie. Podľa neho podporu návrhu už prisľúbili ostatné opozičné strany. Návrh chcú predložiť počas tohto týždňa. Krúpa o tom informoval po pondelkovom rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Šutaja Eštoka tiež kritizoval za jeho neprítomnosť na zasadnutí.
„Je to človek, ktorý svoju prácu nezvláda ani ju nevie vykonávať, a tým pádom je to človek, ktorý by už dávno mal byť preč. Veď tu máme dôkazy, ktoré sú inflagranti, ako je zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Ako je naťahovanie sa s čurillovcami, ktorým visí 120.000 eur, možno už je to viac. Ako sa odmieta vôbec podrobiť rozhodnutiam súdov a vôbec ignoruje aj odporúčania a nariadenia Generálnej prokuratúry,“ vyhlásil Krúpa o ministrovi s tým, že dva roky ignoruje schôdze brannobezpečnostného výboru. Zároveň dodal, že poslanci môžu na ministra len apelovať a nemajú spôsob, ako ho k účasti donútiť.
archívne video
Predseda výboru Richard Glück (Smer-SD) upozornil, že minister má podľa rokovacieho poriadku právo nezúčastniť sa zasadnutia a poslať za seba náhradu. „Ja nevidím do jeho kalendára. Z tohto miesta nie je možné pre mňa vyhodnotiť, že či ide o objektívne alebo subjektívne dôvody, pre ktoré sa nezúčastňuje. V každom prípade z rokovacieho poriadku vyplýva to, že minister má právo za seba poslať náhradu v podobe štátneho tajomníka. My to vždy odhlasujeme ako výbor, že s tým súhlasíme. To znamená, že rokovací poriadok je teda dodržaný a je to, myslím si, že na každom jednom ministrovi, akým spôsobom sa rozhodne komunikovať s Národnou radou,“ uviedol Glück.
Štátny tajomník rezortu vnútra Patrik Krauspe, ktorý ministra na rokovaní výboru zastupoval, ozrejmil, že Šutaj Eštok má na pondelkovú neúčasť objektívne dôvody. Má za nimi byť oslava 35. výročia založenia Policajného zboru. „Preto sa na tomto výbore nemohol zúčastniť, ale vždy, ak mu to pracovný program dovolí, na výbore sa zúčastní,“ myslí si Krauspe.