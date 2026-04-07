V prípade tragédie v Ružinove vylúčili z pojednávania verejnosť: Zomreli deti

PEZINOK - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa v utorok začal proces v prípade minuloročnej tragickej udalosti v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti. Súd vylúčil verejnosť z účasti na hlavnom pojednávaní počas výsluchu obžalovanej Ivany F. a poškodeného Michala Fuzáka. Urobil tak na návrh oboch procesných strán. Ivana F. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.

Obžalovaná žiadala vylúčiť verejnosť z dôvodu, že vykonané dôkazy sa majú týkať rodinných a intímnych okolností nielen jej, ale aj iných osôb. Verejné prejednávanie takisto považuje za neprimeraný zásah do jej súkromia, pretože sa na ňom má riešiť aj jej zdravotný stav. Myslí si, že prítomnosť verejnosti by mohla negatívne ovplyvniť jej psychický stav, ako aj ochotu ostatných vypovedať. Obdobnú žiadosť predložil aj poškodený. Súd zároveň pripustil, že by verejnosť mohol vylúčiť aj z neskorších štádií hlavného pojednávania.

Došlo k požiaru bytu

Minulý rok v auguste došlo v bratislavskom Ružinove k požiaru bytu. Záchranári na mieste ošetrili dvoch dospelých, dvom deťom pomôcť už nedokázali. Polícia na mieste obmedzila žene osobnú slobodu. Podľa medializovaných informácií mala žena najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt. Neskôr ženu obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy a zo zločinu všeobecného ohrozenia. Následne ju Mestský súd Bratislava I vzal do väzby.

