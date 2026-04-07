TRAGÉDIA na východe: Z havarovaného auta vychádzal dym, vodiča sa nepodarilo zachrániť

DARGOV - Cesta medzi Dargovom a Sečovcami si vyžiadala ďalšiu obeť. Pondelkový večer sa na hlavnom ťahu I/19 zmenil na boj o holý život, ktorý mal, žiaľ, tragický koniec. Policajti, ktorí dorazili k havarovanej Škode Fabia, našli pri krajnici nehybné telo vodiča so závažnými zraneniami. Napriek okamžitej snahe mužov zákona, muža sa už zachrániť nepodarilo.
Podľa doterajších zistení 26-ročný vodič, ktorý včera krátko pred 20.30 hodinou viedol osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fabia po štátnej ceste I/19, v smere od obce Dargov na mesto Sečovce, v pravotočivej zákrute z doposiaľ nezistených príčin najprv s vozidlom prešiel do protismernej časti cesty, následne sa vrátil do svojho jazdného pruhu, potom opäť zišiel z cesty, kde narazil do „kilometrovníka“, a ďalej pokračoval v jazde po priekope. Potom sa s autom opäť dostal na vozovku, do pravého jazdného pruhu, vedúceho k mestu Sečovce.
Doposiaľ nezisteným spôsobom sa vodičovi podarilo dostať von z vozidla. Pri krajnici v protismere ho našiel tvárou k zemi v bezvedomí ležať psovod so služobným psom Farisom. Nakoľko osoba nejavila známky života, psovod spolu s „nehodovkárom“ až do príchodu RZP začali okamžite s resuscitáciou. Keďže vodiča oživovali v blízkosti hlavného cestného ťahu, ďalší kolega v úseku v tom čase reguloval dopravu. Resuscitáciu si po príchode prevzala posádka RZP, avšak krátko pred 21.30 h vodič svoj boj o život prehral. Služobný pes Faris prepátral aj okolie miesta dopravnej nehody, naokolo sa však nachádzalo iba veľké množstvo úlomkov a dielov z vozidla, iné osoby nájdené neboli.
Policajti, ktorí boli na mieste ako prví, našli vodiča mimo vozidla. Ležal pri krajnici so závažnými zraneniami. „Do príchodu záchranárov sa ho snažili oživiť policajt služby dopravnej polície a psovod. Žiaľ, aj napriek ich snahe lekár na mieste konštatoval úmrtie,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
Cesta I/19 bola v danom úseku neprejazdná v oboch smeroch, pričom obchádzka bola vedená cez obec Bačkov. Po zadokumentovaní tejto dopravnej nehody bolo vo veci začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Či sa pod túto tragédiu na ceste podpísala vysoká rýchlosť alebo iné okolnosti, ostáva naďalej predmetom vyšetrovania