Najväčšia ZMENA za posledné roky: Nová POVINNOSŤ zasiahne tisíce živnostníkov! Pozrite sa, čo vás čaká

BRATISLAVA – Slovenské podnikateľské prostredie čaká jedna z najväčších digitálnych zmien za posledné roky. Projekt elektronickej fakturácie (e-faktúra) vstupuje do ostrej fázy a dotkne sa takmer každého, kto na Slovensku podniká. Finančná správa varuje, že na nový systém sa treba pripraviť v predstihu. Prví dobrovoľníci si budú môcť novinku vyskúšať už o pár týždňov.

Zavádzanie e-faktúr nie je len výmyslom slovenských úradníkov, ale súčasťou celoeurópskeho balíka opatrení ViDA (VAT in the Digital Age). Cieľom je modernizovať systém DPH a klepnúť po prstoch podvodníkom. Nový systém znamená, že faktúry už nebudete posielať ako PDF v prílohe e-mailu, ale budú prúdiť cez certifikovaných „digitálnych poštárov“ v špeciálnom formáte XML.

Koho sa to týka?

Hoci sa povinnosť vystavovať e-faktúry týka primárne platiteľov DPH (veľké firmy, stavební dodávatelia, IT špecialisti), povinnosť prijímať ich padne na plecia všetkým podnikateľom.

  • Živnostníci a firmy (platitelia DPH): Musia e-faktúry vystavovať aj prijímať.
  • Malí podnikatelia (neplatitelia DPH): Ak odoberajú služby od veľkých firiem (napr. paušál od operátora, energie, nájom), budú musieť mať zriadený prístup k e-faktúre, aby doklad vôbec prijali.
  • Bežní občania: Pre vás sa nič nemení. Faktúru za telefón dostanete domov alebo do mailu tak ako doteraz.

Finančná správa tvrdí, že pre menších podnikateľov bude prijímanie faktúr podobne jednoduché ako práca s internet bankingom. Kľúčovú úlohu zohrajú digitálni poštári – certifikované firmy, cez ktoré budú dáta pretekať. „Základným krokom je overiť si u svojho účtovníka alebo dodávateľa softvéru, či ich riešenie bude vedieť e-faktúry nielen vystavovať, ale aj prijímať,“ odporúča Stanislav Pavlovič zo sekcie IT finančnej správy.

Náklady a výber riešenia

Investícia do prechodu na elektronickú fakturáciu bude závisieť od zvoleného modelu spolupráce. Predpokladá sa, že podobne ako pri mobilných operátoroch, aj v tejto oblasti ponúknu poskytovatelia rôzne balíky služieb. Trh je otvorený a očakáva sa, že viacerí výrobcovia fakturačného softvéru sa stanú akreditovanými poštármi a ponúknu riešenia „všetko v jednom“.

Menšie podnikateľské subjekty budú môcť využiť základné balíky pre nižší počet dokladov, zatiaľ čo pri väčších objemoch bude jednotková cena nižšia. V zahraničí sa náklady bežne pohybujú od 0,05 do 0,50 eura za jednu faktúru v závislosti od celkového počtu, pričom existujú aj riešenia, ktoré menší počet faktúr vybavia bezplatne.

Finančná správa nebude realizovať vlastné riešenie na vystavovanie a prijímanie elektronických faktúr – tieto služby budú zabezpečovať subjekty na komerčnom trhu. Pre najmenších podnikateľov a živnostníkov však v spolupráci s odbornou komunitou sprístupnila voľne dostupné (open source) riešenie: zrobefakturu.sk ktoré slúži na demonštráciu a ukážku vytvorenia e-faktúry a jej validáciu.

Do elektronickej fakturácie sa budú môcť podnikateľské subjekty zapojiť dobrovoľne už v priebehu mája 2026. Povinná e-fakturácia pre tuzemské transakcie medzi slovenskými firmami odštartuje 1. januára 2027. Následne sa od 1. júla 2030 táto povinnosť rozšíri aj na cezhraničné transakcie v súlade so smernicou EÚ. Tento dátum prinesie podnikateľom aj zásadný benefit – vďaka automatizácii a priamemu prístupu štátu k dátam z faktúr by sa mala od roku 2030 úplne zrušiť povinnosť podávať kontrolný a súhrnný výkaz.

Súvisiace články

Ilustračné foto
Daňové príjmy v prvom štvrťroku 2026: Finančná správa hlási stabilné plnenie štátneho rozpočtu
Domáce
Zlé správy pre ekonomiku:
Zlé správy pre ekonomiku: Deficit rozpočtu sa v marci medziročne zhoršil o 29 % na 1,9 mld. eur
Domáce
FOTO Zásah finančnej správy: Colníci
Zásah finančnej správy: Colníci zaistili desaťtisíce tabakových výrobkov FOTO, štát prišiel o veľké peniaze!
Domáce
Čas sa kráti: Zostáva
Čas sa kráti: Zostáva posledných pár dní na podanie daňového priznania
Domáce

Odporúčame

Brankár Prešova Samuel Vyletelka po výhre Prešova: Spokojná práca a veľmi dobrý výkon
Brankár Prešova Samuel Vyletelka po výhre Prešova: Spokojná práca a veľmi dobrý výkon
Hokej
Hráč Dukly Trenčín Miloš Bubela: Hralo sa v tempe, mali sme veľa nepremenených šancí
Hráč Dukly Trenčín Miloš Bubela: Hralo sa v tempe, mali sme veľa nepremenených šancí
Hokej
Útočník Humenného Filip Vaško po zápase v Skalici: Chceli sme tri body
Útočník Humenného Filip Vaško po zápase v Skalici: Chceli sme tri body
Hokej

Domáce správy

Najväčšia ZMENA za posledné
Najväčšia ZMENA za posledné roky: Nová POVINNOSŤ zasiahne tisíce živnostníkov! Pozrite sa, čo vás čaká
Domáce
Štát zarába na ukrajinských
Štát zarába na ukrajinských pracovníkoch: Nová analýza prepisuje doterajšie predstavy!
Domáce
FOTO Jozef Barinka
Obrovský šok! Obľúbený mladý chirurg tragicky zahynul: Zdrvení kolegovia aj pacienti
Domáce
Colníci pri Košiciach zadržali tisíce falzifikátov známych značiek v dodávke z Maďarska
Colníci pri Košiciach zadržali tisíce falzifikátov známych značiek v dodávke z Maďarska
Košice

Zahraničné

Kto má na svedomí
Kto má na svedomí smrť vojakov OSN? Vyšetrovanie ukázalo na izraelský tank aj pascu Hizballáhu
Zahraničné
Donald Trump
Šokujúce tvrdenie lekára: Trump je vážne chorý! Povedal aj, aké má príznaky
Zahraničné
Alternatíva k ruskému plynu?
Alternatíva k ruskému plynu? TOTO by zachránilo celú Európu! Objavili dve náleziská s obrovskými zásobami
Zahraničné
Deťom už nedokázali v
Obrovská rodinná tragédia: Malé deti zomreli pri hre na schovávačku! HROZNÉ, kde uviazli
Zahraničné

Prominenti

Iveta Bartošová
Iveta Bartošová by slávila 60 rokov: Šokujúce slová mamy o jej alkoholizme!
Osobnosti
Adriana Novakov a Ján
Astrid z Dunaja je späť, lenže kde je tá nemecká aristokratka? To nemôže byť tá istá žena!
Domáci prominenti
Slávnej modelke sa do
Slávnej modelke sa do očí nepozriete: Zrak vám padne na jej rozkrok!
Zahraniční prominenti
David Key
Slovenský spevák bojuje so psychickými problémami: Vyhľadal psychiatra!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pozvali ju na TROJKU,
Pozvali ju na TROJKU, no nastalo PEKLO! Mladá žena opísala NAJHORŠIU noc svojho života
Zaujímavosti
Drepy u žien: Koľko
Drepy u žien: Koľko by mala žena zvládnuť podľa veku a koľko zvládnete vy?
vysetrenie.sk
Vieme PRESNÝ ROK konca
Vieme PRESNÝ ROK konca sveta? Isaac Newton nechal ľudstvu MRAZIVÝ ODKAZ, z ktorého naskakuje husia koža!
Zaujímavosti
Zábava sa zmenila na
Zábava sa zmenila na CHAOS! Tancujúci HUMANOID v reštaurácii zrazu zošalel a začal narážať do hostí
Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce
Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce

Ekonomika

Pokazené auto cára zmenilo históriu: Tento unikátny model prvého auta u nás musíte vidieť (foto)
Pokazené auto cára zmenilo históriu: Tento unikátny model prvého auta u nás musíte vidieť (foto)
Doplácame na pomoc Ukrajincom? Štát ukázal jasné čísla, realita vás môže prekvapiť!
Doplácame na pomoc Ukrajincom? Štát ukázal jasné čísla, realita vás môže prekvapiť!
Premiér Fico avizuje novinku: Načrtol opatrenie, ktoré by malo pomôcť tisícom cestujúcich!
Premiér Fico avizuje novinku: Načrtol opatrenie, ktoré by malo pomôcť tisícom cestujúcich!
2 scenáre, ktoré ešte tento rok hrozia Slovensku: Dočkáme sa zmeny vlády či vyrovnaného rozpočtu?
2 scenáre, ktoré ešte tento rok hrozia Slovensku: Dočkáme sa zmeny vlády či vyrovnaného rozpočtu?

Šport

Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal Canadiens – Florida Panthers
Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal Canadiens – Florida Panthers
Juraj Slafkovský
VIDEO Obrovská dráma pod Tatrami: Passolt dvoma gólmi z nájazdov rozhodol o výhre Nitry
VIDEO Obrovská dráma pod Tatrami: Passolt dvoma gólmi z nájazdov rozhodol o výhre Nitry
Tipsport liga
Výborný futbal a výkon Neuera v bráne: Bayern Mníchov dobyl Santiago Bernabéu
Výborný futbal a výkon Neuera v bráne: Bayern Mníchov dobyl Santiago Bernabéu
Liga majstrov
Arsenal v Lige majstrov naďalej bez prehry: O svojom triumfe rozhodol až v závere zápasu
Arsenal v Lige majstrov naďalej bez prehry: O svojom triumfe rozhodol až v závere zápasu
Liga národov

Auto-moto

Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Novinky
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Prostredie práce
Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Zákonník práce
Ako ušetriť z výplaty stovky eur: Tajomstvo je jednoduché a začína nákupným zoznamom
Ako ušetriť z výplaty stovky eur: Tajomstvo je jednoduché a začína nákupným zoznamom
Rady, tipy a triky
Ak sa vám v živote podarilo dosiahnuť týchto 5 vecí, ste skutočne úspešný
Ak sa vám v živote podarilo dosiahnuť týchto 5 vecí, ste skutočne úspešný
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Torty
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Jednohubky

Technológie

Vedci si myslia, že našli prvého predka človeka, ktorý chodil vzpriamene. Neprišiel však z Afriky
Vedci si myslia, že našli prvého predka človeka, ktorý chodil vzpriamene. Neprišiel však z Afriky
História
Baxdrostat je nový liek, ktorý dokáže znížiť krvný tlak, ak žiadna bežná liečba už nezaberá
Baxdrostat je nový liek, ktorý dokáže znížiť krvný tlak, ak žiadna bežná liečba už nezaberá
Veda a výskum
Čo ak tie isté asteroidy, ktoré pustošili Zem, pomohli naštartovať život? To, čo vyzeralo ako čistá skaza, mohlo vytvoriť ideálne podmienky
Čo ak tie isté asteroidy, ktoré pustošili Zem, pomohli naštartovať život? To, čo vyzeralo ako čistá skaza, mohlo vytvoriť ideálne podmienky
Veda a výskum
Rimania možno na Pompeje nasadili „antický guľomet“. Hradby dodnes nesú stopy po rýchlopalnej zbrani
Rimania možno na Pompeje nasadili „antický guľomet“. Hradby dodnes nesú stopy po rýchlopalnej zbrani
Armádne technológie

Bývanie

Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma

Pre kutilov

6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
Chovateľstvo
Jedna farba takmer na všetko? Pri domácich projektoch to môže byť veľká výhoda
Jedna farba takmer na všetko? Pri domácich projektoch to môže byť veľká výhoda
Stavebný materiál
Trávnik a rýchle riešenia kríz: Čo s holými miestami, plesňou a machom?
Trávnik a rýchle riešenia kríz: Čo s holými miestami, plesňou a machom?
Záhrada
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Okrasná záhrada

