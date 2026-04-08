Najväčšia ZMENA za posledné roky: Nová POVINNOSŤ zasiahne tisíce živnostníkov! Pozrite sa, čo vás čaká

BRATISLAVA – Slovenské podnikateľské prostredie čaká jedna z najväčších digitálnych zmien za posledné roky. Projekt elektronickej fakturácie (e-faktúra) vstupuje do ostrej fázy a dotkne sa takmer každého, kto na Slovensku podniká. Finančná správa varuje, že na nový systém sa treba pripraviť v predstihu. Prví dobrovoľníci si budú môcť novinku vyskúšať už o pár týždňov.
Zavádzanie e-faktúr nie je len výmyslom slovenských úradníkov, ale súčasťou celoeurópskeho balíka opatrení ViDA (VAT in the Digital Age). Cieľom je modernizovať systém DPH a klepnúť po prstoch podvodníkom. Nový systém znamená, že faktúry už nebudete posielať ako PDF v prílohe e-mailu, ale budú prúdiť cez certifikovaných „digitálnych poštárov“ v špeciálnom formáte XML.
Koho sa to týka?
Hoci sa povinnosť vystavovať e-faktúry týka primárne platiteľov DPH (veľké firmy, stavební dodávatelia, IT špecialisti), povinnosť prijímať ich padne na plecia všetkým podnikateľom.
- Živnostníci a firmy (platitelia DPH): Musia e-faktúry vystavovať aj prijímať.
- Malí podnikatelia (neplatitelia DPH): Ak odoberajú služby od veľkých firiem (napr. paušál od operátora, energie, nájom), budú musieť mať zriadený prístup k e-faktúre, aby doklad vôbec prijali.
- Bežní občania: Pre vás sa nič nemení. Faktúru za telefón dostanete domov alebo do mailu tak ako doteraz.
Finančná správa tvrdí, že pre menších podnikateľov bude prijímanie faktúr podobne jednoduché ako práca s internet bankingom. Kľúčovú úlohu zohrajú digitálni poštári – certifikované firmy, cez ktoré budú dáta pretekať. „Základným krokom je overiť si u svojho účtovníka alebo dodávateľa softvéru, či ich riešenie bude vedieť e-faktúry nielen vystavovať, ale aj prijímať,“ odporúča Stanislav Pavlovič zo sekcie IT finančnej správy.
Náklady a výber riešenia
Investícia do prechodu na elektronickú fakturáciu bude závisieť od zvoleného modelu spolupráce. Predpokladá sa, že podobne ako pri mobilných operátoroch, aj v tejto oblasti ponúknu poskytovatelia rôzne balíky služieb. Trh je otvorený a očakáva sa, že viacerí výrobcovia fakturačného softvéru sa stanú akreditovanými poštármi a ponúknu riešenia „všetko v jednom“.
Menšie podnikateľské subjekty budú môcť využiť základné balíky pre nižší počet dokladov, zatiaľ čo pri väčších objemoch bude jednotková cena nižšia. V zahraničí sa náklady bežne pohybujú od 0,05 do 0,50 eura za jednu faktúru v závislosti od celkového počtu, pričom existujú aj riešenia, ktoré menší počet faktúr vybavia bezplatne.
Finančná správa nebude realizovať vlastné riešenie na vystavovanie a prijímanie elektronických faktúr – tieto služby budú zabezpečovať subjekty na komerčnom trhu. Pre najmenších podnikateľov a živnostníkov však v spolupráci s odbornou komunitou sprístupnila voľne dostupné (open source) riešenie: zrobefakturu.sk ktoré slúži na demonštráciu a ukážku vytvorenia e-faktúry a jej validáciu.
Do elektronickej fakturácie sa budú môcť podnikateľské subjekty zapojiť dobrovoľne už v priebehu mája 2026. Povinná e-fakturácia pre tuzemské transakcie medzi slovenskými firmami odštartuje 1. januára 2027. Následne sa od 1. júla 2030 táto povinnosť rozšíri aj na cezhraničné transakcie v súlade so smernicou EÚ. Tento dátum prinesie podnikateľom aj zásadný benefit – vďaka automatizácii a priamemu prístupu štátu k dátam z faktúr by sa mala od roku 2030 úplne zrušiť povinnosť podávať kontrolný a súhrnný výkaz.