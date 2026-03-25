Zásah finančnej správy: Colníci zaistili desaťtisíce tabakových výrobkov FOTO, štát prišiel o veľké peniaze!

BRATISLAVA/KOMÁRNO - Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra zaistili v mestskej časti Komárno - Hadovce výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami v celkovom množstve 76.515 kusov. Predbežný únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na viac ako 209.000 eur. Informoval o tom v stredu hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Na základe zistených skutočností vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ finančnej správy, ktorý si prípad prevzal na ďalšie procesné úkony. Zaistený tovar bude odovzdaný Kriminálnemu úradu finančnej správy,“ konštatoval hovorca.
K zaisteniu podľa neho došlo 23. marca tohto roka počas výkonu vyhľadávacej, pátracej a monitorovacej činnosti v rámci colného dohľadu a daňového dozoru. Kontrola bola vykonaná v skladových priestoroch v Komárne, ktoré vlastní zahraničná právnická osoba.
„Príslušníci FS pri kontrole zistili, že v skladových priestoroch sa nachádza veľké množstvo výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami neoznačených kontrolnou známkou. Celkovo bolo zaistených 76.515 kusov výrobkov a 1.045.223 mililitrov náplní do elektronických cigariet,“ priblížil Kováč. Podľa platnej sadzby dane pre výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami vo výške 0,20 eura za mililiter bola predbežná škoda vyčíslená na 209.044,60 eura.
Hovorca doplnil, že FS naďalej vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na odhaľovanie nelegálneho nakladania s tabakovými výrobkami a výrobkami s nimi súvisiacimi. Cieľom je ochrana fiškálnych záujmov štátu.