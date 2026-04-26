SHMÚ upozorňuje na silný vietor na horách na strednom a severnom Slovensku

BRATISLAVA - V niektorých okresoch stredného a severného Slovenska treba v nedeľu počítať so silným vetrom na horách. Vietor tam môže dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. Informoval o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu.
Prvý stupeň výstrahy sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Platí do 17.00 h. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ varujú meteorológovia.
SHMÚ vydal na nedeľu aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Rovnako pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poprad, Košice - mesto, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance a Trebišov. Platí do 15.00 h.
Meteorológovia zároveň upozorňujú na mráz, ktorý môže poškodiť vegetáciu počas najbližšej noci a skorého rána na celom území SR. Od polnoci do 7.00 h môže teplota poklesnúť až na mínus päť stupňov Celzia. „Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu,“ dodali meteorológovia.