Slovensko čaká invázia leta: Teploty vystrelia k tridsiatke, vzápätí však udrú búrky!

BRATISLAVA – Po chladnejšom úvode roka sa konečne dočkáme výraznej zmeny. Na naše územie mieri veľmi teplý vzduch z Afriky, ktorý prinesie najvyššie teploty od januára. V najteplejších regiónoch Slovenska môžu maximálne denné teploty priblížiť až k tropickej hranici +30 °C.
Počas nasledujúcich dní bude nad Európu od juhozápadu prúdiť mimoriadne teplý vzduch. Ako uvádza portál iMeteo.sk, tento trend sa naplno prejaví už v pondelok, kedy budeme zaznamenávať prvé letné hodnoty v rozmedzí +20 až +27 °C.
Vrchol prílevu teplého vzduchu očakávajú meteorológovia v utorok, ktorý by mal byť doteraz najteplejším dňom roka 2026. Teploty by sa mali pohybovať v rozmedzí +23 až +29 °C. Odborníci nevylučujú, že sa na krajnom juhovýchode Slovenska, prípadne v oblasti Dunajskej Stredy, podarí pokoriť magickú hranicu +30 °C, čo by znamenalo prvý tropický deň tohto roka.
Pozor na silný vietor a neskoršie búrky
Ideálne letné počasie však bude mať aj svoje tienisté stránky. Už od pondelka sa na viacerých miestach rozfúka silnejší vietor. V oblasti Malých Karpát môže dosiahnuť rýchlosť až 15 až 22 m/s. V utorok sa veterná situácia ešte zhorší a silný nárazový vietor zasiahne prakticky celé západné a severné Slovensko.
Zmena nastane v stredu, kedy sa nad strednú Európu nasunie studený front. Hoci bude stále teplo s maximami okolo +25 °C, vzduch sa začne stávať nestabilným. Meteorológovia avizujú, že prvé búrky sa môžu na našom území objaviť už v stredu popoludní, pričom vyššia pravdepodobnosť ich výskytu sa očakáva vo štvrtok na západe a v piatok na východnom Slovensku.