Vodiči v ŠOKU: Nečakaný nový poplatok na moste cez DUNAJ! Nepostačí vám ani diaľničná známka

BRATISLAVA/BUKUREŠŤ - Akoby toho už nemali aj tak dosť, prichádza nový poplatok. Týkať sa bude vodičov, ktorí sú zvyknutí na cestovanie Európou a mostami cez Dunaj. Na jednom z nich si priplatíte, a to aj v prípade, že už máte zakúpenú diaľničnú známku.
Na nové poplatky v doprave, konkrétne na moste Nová Európa medzi Rumunskom a Bulharskom, upozornil portál Autoviny.sk. Konkrétne ide o mestá Vidin a Calafat, ktoré tento most prepája a tvorí tak dôležitú súčasť dopravnej infraštruktúry pri presune medzi krajinami. Najhoršie na tom je, že poplatku sa nevyhnete ani pri zaplatení diaľničnej známky.
Poplatky za presun týmto mostom sa dostali na úroveň 6 eur pri autách do 8 miest plus jedno navyše a pri nákladných vozidlách. Pri väčších vozidlách ide o poplatok až na úrovni 12 či 18 eur. Na porovnanie prejazd Mostom priateľstva z Giurgiu do Ruse stojí len 2 eurá.
Novinky zrejme nepríjemne prekvapia vodičov, ktorí sa aj cez túto trasu chystajú na letné dobrodrúžstva do Bulharska. Vodičov už pritom aj tak dosť škrtí globálna situácia a nárast cien pohonných hmôt pre konflikt na Blízkom Východe.
Nárast pocitia vodiči aj pri nákupe diaľničnej známky. Kým ešte podľa zmieneného portálu v prvej polovici roka 2025 stála ročná známka pre osobné autá len 28 eur, od septembra 2025 a následne v sezóne 2026 sa jej cena dostala až na hranicu 50 eur. Miestni reagujú tým, že vraj ide o dobudovanie diaľničných sietí.
Veľmi populárny je tiež úsek na diaľnici A2, ktorá spája Bukurešť s prístavom Konstanca. Pokračuje potom cez most Fetești – Cernavodă. Tu vodiči osobných áut zacvakajú za jeden prejazd 3,73 eura. Mýto je lepšie aj z logistických dôvodov uhradiť webom.