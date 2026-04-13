NKÚ bije na poplach: Mosty sa rozpadajú, hrozí kolaps! Šimko upozorňuje na ALARMUJÚCI stav v TOMTO kraji

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, SITA, TASR - Henrich Mišovič)
BRATISLAVA - Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu potvrdila dramatické zhoršovanie stavu mostov v správe samosprávnych krajov. Najhoršie je na tom Košický kraj, kde sa stav mostov za deväť rokov zhoršil o viac ako 500 percent. Kontrolóri varujú pred možným kolapsom dopravy v regiónoch. Upozorňuje na to aj poslanec NR SR Igor Šimko.

Stav regionálnych ciest na Slovensku sa podľa najnovšej kontroly síce mierne zlepšil, no mosty sú na tom výrazne horšie. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý preveroval hospodárenie správcov ciest vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch za roky 2021 až 2024.

Najvážnejším zistením je zhoršujúci sa stav mostov. "Takmer 40 % z nich (2 062 z 5 387) bolo v roku 2024 v troch najhorších stupňoch zo siedmich stupňov stavebno-technického stavu. Trend zhoršovania stavu bol dlhodobý, keďže v roku 2017 bol tento podiel len 12 % a v roku 2020 bol 22 %," informuje v správe predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Počet mostov v havarijnom stave sa za sedem rokov zvýšil z 7 na 34.

NKÚ bije na poplach:
 (Zdroj: cestná databanka, jednotliví správcovia; spracované NKÚ SR)

Kontrolóri upozorňujú, že tento trend môže viesť až ku kolapsu mostov, čo by výrazne obmedzilo dopravu v regiónoch. Regionálne cesty síce nevykazujú tak dramatické zhoršenie, no ich stav sa dlhodobo nemení. V roku 2024 bolo necelých 63 % ciest v dvoch najlepších kategóriách kvality, čo predstavuje len mierne zlepšenie oproti minulosti. Opravené úseky síce pribúdajú, no inde sa cesty zároveň zhoršujú.

NKÚ bije na poplach:
 (Zdroj: cestná databanka, jednotliví správcovia; spracované NKÚ SR)

Nedostatok peňazí je kľúčový problém

Hlavnou príčinou nepriaznivého stavu infraštruktúry je dlhodobo nedostatočné financovanie. Potreby opráv a modernizácie výrazne prevyšujú možnosti krajských rozpočtov. "Samosprávne kraje aj so zapojením rôznych zdrojov dokážu ako celok len udržiavať existujúci stav regionálnych ciest a nie sú schopné dlhodobo stav zlepšovať. Zdroje z fondov Európskej únie na investície do cestnej infraštruktúry sa pritom budú postupne znižovať," zhodnotil Andrassy. 

Viac ako polovica bežných výdavkov ide na zimnú údržbu, kosenie či čistenie. Na väčšie opravy povrchov ciest smeruje len približne pätina týchto prostriedkov.

V niektorých prípadoch boli odhadované náklady na opravy niekoľkonásobne vyššie než dostupné zdroje – napríklad v jednom kraji až o viac než 1 300 %. Aj napriek investíciám vo výške približne 100 miliónov eur ročne sa situáciu nedarí zásadne zlepšiť. Navyše, významná časť investícií bola financovaná z eurofondov, ktorých objem má v budúcnosti klesať.

Systém riadenia je nejednotný, NKÚ odporúča systémové zmeny

Kontrola poukázala aj na rozdiely medzi krajmi. Každý samosprávny kraj má iný systém správy, evidencie aj financovania ciest, čo komplikuje porovnávanie efektívnosti. Rozdiely sú aj v rozsahu infraštruktúry – kým Bratislavský kraj spravuje približne 523 km ciest a 129 mostov, Prešovský kraj má viac než 2 400 km ciest a vyše 1 200 mostov.

Po predchádzajúcej kontrole z roku 2021 sa podarilo splniť približne 70 % prijatých opatrení. Zlepšila sa najmä evidencia a kontrola mostov. Pozitívne sa ukázalo napríklad zavádzanie tzv. mostných čiat, ktoré dokážu lacnejšie opravovať menšie mosty a predlžovať ich životnosť. Tento prístup sa osvedčil najmä v Trenčianskom kraji.

Kontrolóri upozorňujú, že bez zásadných zmien sa situácia nezlepší. Odporúčajú preto zaviesť nové pravidlá financovania, aby prekládky inžinierskych sietí neplatili vlastníci mostov, pripraviť dlhodobý model financovania cestnej infraštruktúry, hľadať nové zdroje, ktoré nahradia výpadok eurofondov a taktiež posilniť vlastné kapacity správcov ciest.

Takmer najhoršie je na tom Košický kraj, upozorňuje Šimko

Z výsledkov kontroly vyplýva, že mosty v správe Košického samosprávneho kraja (KSK) sú takmer v najhoršom stave na Slovensku. Na situáciu ostro reagoval člen výboru, poslanec NR SR z Košického kraja, Igor Šimko (Hlas-SD). Z výsledku kontroly okrem iného vyplýva, že za posledných deväť rokov sa stav mostov v kraji zhoršil o viac ako 500 percent. Zatiaľ čo v roku 2017 bolo v zlom stave 68 mostov, v roku 2024 ich bolo až 383 a v súčasnosti to môže byť ešte viac. Len mierne horšie v celej SR je na tom Trnavský kraj. V zlom stave sú takmer dve tretiny všetkých mostov v Košickom kraji.

Šimko upozornil, že mosty sú na východe Slovenska často jediným dopravným spojením medzi obcami, regiónmi mimo Košíc a ich nedostupnosť môže spôsobiť ľuďom veľké problémy. „Na dopravnú infraštruktúru v Košickom kraji sa míňa obrovské množstvo peňazí nehospodárne. Ich stav je však stále horší. Kraj neustále argumentuje, že na opravy nemá dosť peňazí a pred voľbami chystá ďalšie veľké zadlžovanie, najdrahšie na východe. Čerpanie eurofondov v kraji je však aj podľa správy NKÚ žalostné, na kilometer cesty dáva KSK z bežných výdavkov najviac zo všetkých krajov. Ak sa teda niečo robí, robí sa to veľmi neefektívne a reálne výsledky sa nedostavujú,“ skonštatoval Šimko, ktorý stav mostov považuje za systémové zlyhanie vedenia KSK a nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Vedomé nesmerovanie financií do infraštruktúry, ktorú denne využívajú státisíce ľudí, môže podľa neho naplniť podmienky trestného činu všeobecného ohrozenia.

Šimko zároveň predniesol systémové riešenie opráv v podobe koncepčného monitoringu a realizácie formou PPP projektov. Viaczdrojové financovanie bude podľa neho nevyhnutné v najbližších rokoch. Andrassy zhodnotil riešenie cez PPP projekty ako prínosné, je však potrebné posudzovať ich jednotlivo podľa analýz.

Ak by bola vôľa, chceli by sme rozšíriť spoluprácu Vyšehradskej štvorky, uviedol Magyar
Ak by bola vôľa, chceli by sme rozšíriť spoluprácu Vyšehradskej štvorky, uviedol Magyar
Platforma Otvorená kultúra informovala o aktuálnom stave pripravovaného dokumentu - Plán obnovy a odolnosti kultúry (POOK)
Platforma Otvorená kultúra informovala o aktuálnom stave pripravovaného dokumentu - Plán obnovy a odolnosti kultúry (POOK)
Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák počas brífingu na tému Spoločné rokovanie Komory obcí Rady ZMOS
Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák počas brífingu na tému Spoločné rokovanie Komory obcí Rady ZMOS
TEST OSOBNOSTI Odhaľ svoj
TEST OSOBNOSTI Odhaľ svoj párty typ: Skrýva sa v tebe Veľký Gatsby, Beetlejuice či niekto iný?
Správa Národného parku Veľká
Správa Národného parku Veľká Fatra odmieta kritiku ťažby dreva v Ľubochnianskej doline
NKÚ bije na poplach:
NKÚ bije na poplach: Mosty sa rozpadajú, hrozí kolaps! Šimko upozorňuje na ALARMUJÚCI stav v TOMTO kraji
Veľké Kapušany získajú novú techniku na spracovanie bioodpadu – prispeje to k čistejšiemu mestu
Veľké Kapušany získajú novú techniku na spracovanie bioodpadu – prispeje to k čistejšiemu mestu
Obľúbená kategória dostala stopku:
Obľúbená kategória dostala stopku: TENTO pornoobsah bude zakázaný! Vyfasovať môžete roky väzenia
Neohlásené inšpekcie! EK vykonáva
Neohlásené inšpekcie! EK vykonáva kontroly vo firme na čokoládové výrobky
Ceny energií sú naďalej
Ceny energií sú naďalej najbližšie k základnému scenáru ECB, uviedol Vujčič
Učiteľka zavinila samovraždu žiačky,
Učiteľka zavinila samovraždu žiačky, prekročila všetky hranice! Už pozná svoj trest
Teyana Taylor
Teyana Taylor sa vybláznila: Jej festivalový look pôsobil sci-fi hravo, ale zakrýval až príliš málo!
Let's Dance 11, 6.kolo,
Hana Gregorová vytiahla eso z rukáva! Na Let's Dance dorazila s plným kufrom... to myslí vážne?
Let's Dance 11, 6.
Marcinková otvorila 13. komnatu: Bola krok od anorexie!
Britney Spears nastúpila na
Britney Spears nastúpila na liečenie: Narazila na dno!
Milovali sa každý deň
Milovali sa každý deň celý rok: Mama troch detí po čase odhalila, čo TENTO EXPERIMENT urobil s jej telom!
Tento bežný popoludňajší návyk
Tento bežný popoludňajší návyk môže nenápadne zvyšovať krvný tlak
Jej štyri deti majú
Jej štyri deti majú 600 súrodencov! Matka odhalila DESIVÉ KLAMSTVO otca a syna, ktorí sa stali výrobcami detí
Každý deň musí vysávať
Každý deň musí vysávať vlastnú posteľ: Sharn (38) ODPADÁVAJÚ kusy kože! Môže za to obyčajný krém
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Nie je to len o Ukrajine a Bruseli: Voliči v Maďarsku trestali aj prepad životnej úrovne a stagnáciu!
Nie je to len o Ukrajine a Bruseli: Voliči v Maďarsku trestali aj prepad životnej úrovne a stagnáciu!
Unikátna štvorprúdovka pri Bratislave: Pozrite si novú diaľnicu, obmedzenia ešte nekončia! (foto)
Unikátna štvorprúdovka pri Bratislave: Pozrite si novú diaľnicu, obmedzenia ešte nekončia! (foto)
Chcete poslať rodičom peniaze z daní? Pozor na chyby a termíny, čas sa kráti!
Chcete poslať rodičom peniaze z daní? Pozor na chyby a termíny, čas sa kráti!
Trhy sú v strehu, ropa prudko zdražuje: Hrozba blokády vyhnala ceny nad 100 dolárov!
Trhy sú v strehu, ropa prudko zdražuje: Hrozba blokády vyhnala ceny nad 100 dolárov!

Rusi a Bielorusi sa vrátia na scénu: Toto je prvý veľký šport, ktorý im dal absolútnu zelenú
Rusi a Bielorusi sa vrátia na scénu: Toto je prvý veľký šport, ktorý im dal absolútnu zelenú
Országh prehovoril, ako vyzerá káder na zraze: Po Sýkorovi hlásia príchod ďalšie mená zo zámoria
Országh prehovoril, ako vyzerá káder na zraze: Po Sýkorovi hlásia príchod ďalšie mená zo zámoria
V akcii bola aj Nela Lopušanová: Zápas Sloveniek s Talianskom sa skončil divokým výsledkom
V akcii bola aj Nela Lopušanová: Zápas Sloveniek s Talianskom sa skončil divokým výsledkom
Prvý slovenský hráč z NHL, ktorý potvrdil účasť na MS: Tréner Országh oznámil skvelú správu
Prvý slovenský hráč z NHL, ktorý potvrdil účasť na MS: Tréner Országh oznámil skvelú správu
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Chystá sa zmena pri prepúšťaní: Novela má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom!
Chystá sa zmena pri prepúšťaní: Novela má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom!
Kvôli AI prišlo o prácu viac než 50-tisíc ľudí. Bude horšie? Odborníci varujú!
Kvôli AI prišlo o prácu viac než 50-tisíc ľudí. Bude horšie? Odborníci varujú!
Priemerné hodinové náklady práce v EÚ rastú: Koľko stojí práca u nás a v zahraničí?
Priemerné hodinové náklady práce v EÚ rastú: Koľko stojí práca u nás a v zahraničí?
Veľký čínsky horoskop: Ktoré znamenia môžu očakávať vyšší plat v tomto roku?
Veľký čínsky horoskop: Ktoré znamenia môžu očakávať vyšší plat v tomto roku?
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Mnohí Slováci berú tento bežný vitamín preventívne každý deň. Pri vysokých dávkach však môže škodiť, upozorňujú vedci
Mnohí Slováci berú tento bežný vitamín preventívne každý deň. Pri vysokých dávkach však môže škodiť, upozorňujú vedci
Netflix vytiahol ďalšie filmové a seriálové pecky. Dorazí horor, mafia aj napätie podľa skutočných udalostí
Netflix vytiahol ďalšie filmové a seriálové pecky. Dorazí horor, mafia aj napätie podľa skutočných udalostí
Jeden z pilierov kozmológie sa znovu otriasol. Nové meranie rozpínania vesmíru nesedí s teóriou
Jeden z pilierov kozmológie sa znovu otriasol. Nové meranie rozpínania vesmíru nesedí s teóriou
Google práve výrazne sťažil krádež prihlasovacích údajov. Túto verziu prehliadača Chrome si ihneď stiahni, prináša prelomovú funkciu
Google práve výrazne sťažil krádež prihlasovacích údajov. Túto verziu prehliadača Chrome si ihneď stiahni, prináša prelomovú funkciu
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavého bývania vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavého bývania vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa

Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Tieto znamenia čaká v apríli zlom v láske: Niektoré páry to neustoja
Tieto znamenia čaká v apríli zlom v láske: Niektoré páry to neustoja
Obľúbená kategória dostala stopku:
Obľúbená kategória dostala stopku: TENTO pornoobsah bude zakázaný! Vyfasovať môžete roky väzenia
NKÚ bije na poplach:
NKÚ bije na poplach: Mosty sa rozpadajú, hrozí kolaps! Šimko upozorňuje na ALARMUJÚCI stav v TOMTO kraji
Autobus sa zrútil do
Autobus sa zrútil do 30‑metrovej rokliny! Mrazivé OPISY cestujúcich: Viseli dolu hlavou... Mysleli si, že ZOMRÚ
JD Vance sa topí
JD Vance sa topí v hanbe po volebnej porážke desaťročia: Ľudia mu ironicky ĎAKUJÚ za podporu Orbána!

