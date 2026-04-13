NKÚ bije na poplach: Mosty sa rozpadajú, hrozí kolaps! Šimko upozorňuje na ALARMUJÚCI stav v TOMTO kraji

BRATISLAVA - Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu potvrdila dramatické zhoršovanie stavu mostov v správe samosprávnych krajov. Najhoršie je na tom Košický kraj, kde sa stav mostov za deväť rokov zhoršil o viac ako 500 percent. Kontrolóri varujú pred možným kolapsom dopravy v regiónoch. Upozorňuje na to aj poslanec NR SR Igor Šimko.
Stav regionálnych ciest na Slovensku sa podľa najnovšej kontroly síce mierne zlepšil, no mosty sú na tom výrazne horšie. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý preveroval hospodárenie správcov ciest vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch za roky 2021 až 2024.
Najvážnejším zistením je zhoršujúci sa stav mostov. "Takmer 40 % z nich (2 062 z 5 387) bolo v roku 2024 v troch najhorších stupňoch zo siedmich stupňov stavebno-technického stavu. Trend zhoršovania stavu bol dlhodobý, keďže v roku 2017 bol tento podiel len 12 % a v roku 2020 bol 22 %," informuje v správe predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Počet mostov v havarijnom stave sa za sedem rokov zvýšil z 7 na 34.
Kontrolóri upozorňujú, že tento trend môže viesť až ku kolapsu mostov, čo by výrazne obmedzilo dopravu v regiónoch. Regionálne cesty síce nevykazujú tak dramatické zhoršenie, no ich stav sa dlhodobo nemení. V roku 2024 bolo necelých 63 % ciest v dvoch najlepších kategóriách kvality, čo predstavuje len mierne zlepšenie oproti minulosti. Opravené úseky síce pribúdajú, no inde sa cesty zároveň zhoršujú.
Nedostatok peňazí je kľúčový problém
Hlavnou príčinou nepriaznivého stavu infraštruktúry je dlhodobo nedostatočné financovanie. Potreby opráv a modernizácie výrazne prevyšujú možnosti krajských rozpočtov. "Samosprávne kraje aj so zapojením rôznych zdrojov dokážu ako celok len udržiavať existujúci stav regionálnych ciest a nie sú schopné dlhodobo stav zlepšovať. Zdroje z fondov Európskej únie na investície do cestnej infraštruktúry sa pritom budú postupne znižovať," zhodnotil Andrassy.
Viac ako polovica bežných výdavkov ide na zimnú údržbu, kosenie či čistenie. Na väčšie opravy povrchov ciest smeruje len približne pätina týchto prostriedkov.
V niektorých prípadoch boli odhadované náklady na opravy niekoľkonásobne vyššie než dostupné zdroje – napríklad v jednom kraji až o viac než 1 300 %. Aj napriek investíciám vo výške približne 100 miliónov eur ročne sa situáciu nedarí zásadne zlepšiť. Navyše, významná časť investícií bola financovaná z eurofondov, ktorých objem má v budúcnosti klesať.
Systém riadenia je nejednotný, NKÚ odporúča systémové zmeny
Kontrola poukázala aj na rozdiely medzi krajmi. Každý samosprávny kraj má iný systém správy, evidencie aj financovania ciest, čo komplikuje porovnávanie efektívnosti. Rozdiely sú aj v rozsahu infraštruktúry – kým Bratislavský kraj spravuje približne 523 km ciest a 129 mostov, Prešovský kraj má viac než 2 400 km ciest a vyše 1 200 mostov.
Po predchádzajúcej kontrole z roku 2021 sa podarilo splniť približne 70 % prijatých opatrení. Zlepšila sa najmä evidencia a kontrola mostov. Pozitívne sa ukázalo napríklad zavádzanie tzv. mostných čiat, ktoré dokážu lacnejšie opravovať menšie mosty a predlžovať ich životnosť. Tento prístup sa osvedčil najmä v Trenčianskom kraji.
Kontrolóri upozorňujú, že bez zásadných zmien sa situácia nezlepší. Odporúčajú preto zaviesť nové pravidlá financovania, aby prekládky inžinierskych sietí neplatili vlastníci mostov, pripraviť dlhodobý model financovania cestnej infraštruktúry, hľadať nové zdroje, ktoré nahradia výpadok eurofondov a taktiež posilniť vlastné kapacity správcov ciest.
Takmer najhoršie je na tom Košický kraj, upozorňuje Šimko
Z výsledkov kontroly vyplýva, že mosty v správe Košického samosprávneho kraja (KSK) sú takmer v najhoršom stave na Slovensku. Na situáciu ostro reagoval člen výboru, poslanec NR SR z Košického kraja, Igor Šimko (Hlas-SD). Z výsledku kontroly okrem iného vyplýva, že za posledných deväť rokov sa stav mostov v kraji zhoršil o viac ako 500 percent. Zatiaľ čo v roku 2017 bolo v zlom stave 68 mostov, v roku 2024 ich bolo až 383 a v súčasnosti to môže byť ešte viac. Len mierne horšie v celej SR je na tom Trnavský kraj. V zlom stave sú takmer dve tretiny všetkých mostov v Košickom kraji.
Šimko upozornil, že mosty sú na východe Slovenska často jediným dopravným spojením medzi obcami, regiónmi mimo Košíc a ich nedostupnosť môže spôsobiť ľuďom veľké problémy. „Na dopravnú infraštruktúru v Košickom kraji sa míňa obrovské množstvo peňazí nehospodárne. Ich stav je však stále horší. Kraj neustále argumentuje, že na opravy nemá dosť peňazí a pred voľbami chystá ďalšie veľké zadlžovanie, najdrahšie na východe. Čerpanie eurofondov v kraji je však aj podľa správy NKÚ žalostné, na kilometer cesty dáva KSK z bežných výdavkov najviac zo všetkých krajov. Ak sa teda niečo robí, robí sa to veľmi neefektívne a reálne výsledky sa nedostavujú,“ skonštatoval Šimko, ktorý stav mostov považuje za systémové zlyhanie vedenia KSK a nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Vedomé nesmerovanie financií do infraštruktúry, ktorú denne využívajú státisíce ľudí, môže podľa neho naplniť podmienky trestného činu všeobecného ohrozenia.
Šimko zároveň predniesol systémové riešenie opráv v podobe koncepčného monitoringu a realizácie formou PPP projektov. Viaczdrojové financovanie bude podľa neho nevyhnutné v najbližších rokoch. Andrassy zhodnotil riešenie cez PPP projekty ako prínosné, je však potrebné posudzovať ich jednotlivo podľa analýz.