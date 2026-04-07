Dráma na pumpe v Malackách: Arogancia na ceste skončila PÄSŤAMI, vodič autobusu sa neovládol! Okamžitá DOHRA

MALACKY - Zrejme ani jeden z aktérov konfliktu netúžil, aby sa fyzická šarvátka dostala na internet, no "čaro" sociálnych sietí je v tom, že tieto okolnosti nemáme často ako ovplyvniť. Takým konfliktom bola aj najskôr slovná a potom fyzická potýčka na čerpacej stanici v Malackách. Vodič autobusu na známej linke sa už jednoducho neovládol a na staršieho človeka začal útočiť. Nebolo to však len tak z ničoho.
Prípadu sa na základe skupiny na sociálnej sieti Malacky kvalitne začal venovať portál Bratislavak.sk. Samotné video z tohto konfliktu sa totiž ocitlo v skupine pred zrakmi tisícov členov. Na ňom je vidieť, ako sa vodič autobusu oháňa päsťami a v istom bode je dokonca starší muž v bledomodrej vetrovke na zemi, kde sa bráni len nohami. Po pár sekundách to však vodič ukončuje a odchádza preč.
"Dňa 1. apríla približne o 17:15 hodine na linke 245 v Malackách došlo k incidentu, pri ktorom vodič spoločnosti Arriva fyzicky napadol staršieho pána. Situáciu videlo viacero ľudí," píše sa v skupine pri videu s tým, že sa nevie, čo konfliktu predchádzalo. O pár minút sa už tieto okolnosti začali ukazovať.
Vraj vybrzďoval autobusára a ukazoval mu vulgárne gesto
"Podľa prijatých informácií - incidentu predchádzalo arogantné správanie toho pána, ktorý išiel pred autobusom a vybrzďoval a ukazoval prostredník vodičovi autobusu," pokračuje text v statuse.
Dvojicu musel oddeliť až kamionista, vodič autobusu má problém
Celý konflikt vyzeral dramaticky a jeho ďalšie gradovanie ukončil až vodič kamiónu, ktorý na mieste bitku zatrhol. Vodič autobusu sa až potom stiahol.
Celý konflikt však podľa všetkého nekončí len tak, a viac svetla do situácie vniesol hovorca spoločnosti Arriva Peter Stach. Ten sa pre spomínaný portál vyjadril v tom duchu, že vodič bude postavený mimo službu.
"Agresívne správanie nemá miesto za volantom. Aj keď je práca vodiča autobusu náročná a prináša so sebou množstvo stresových situácií, profesionálny vodič ich musí vedieť zvládnuť. Vodič bol postavený mimo službu a predvolaný na pohovor, pri ktorom bude upozornený svojím nadriadeným na vážne porušenie pracovnej disciplíny. Záleží nám na tom, aby naši vodiči reagovali v podobných situáciách s pokojom a rozvahou. Využijeme preto tiež možnosť, ktorú nám dáva zákon a nariadime tomuto vodičovi mimoriadne vyšetrenie psychologickej spôsobilosti," zareagoval Stach.