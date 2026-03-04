Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Vláda prerokovala viacero návrhov: Štát preplatí 1,7 mil. eur súvisiacich s riešením mimoriadnych situácií

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na úhradu nákladov súvisiacich s riešením mimoriadnych udalostí poskytne štát 1.699.931 eur. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom rokovaní.

Ministerstvo vnútra (MV) SR ako predkladateľ spresnil, že refundácia výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany sa týka 16 mimoriadnych udalostí v územnej pôsobnosti okresných úradov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Bytča, Dunajská Streda, Galanta, Kežmarok, Levice, Levoča, Prešov, Prievidza, Púchov, Rožňava, Sobrance a Vranov nad Topľou. Prevažná väčšina zo zahrnutých prípadov sa odohrala vlani, k dvom prišlo v roku 2022 a jedna sa stala v roku 2021.

Refundácia sa týka siedmich druhov mimoriadnych udalostí - zosuvu pôdy (Banská Bystrica, Podhorie, Pukanec, Dolné Vestenice), požiaru (Valaská, Dobšiná, Rakúsy, Galanta), snehovej kalamity (Vernár), nedostatku pitnej vody (Pavľany, Lednica, Súľov), ale i výskytu slintačky a krívačky (Dolný Štál, Ňárad), úniku nebezpečnej látky (Nižný Hrabovec) a hromadného prílevu cudzincov na územie SR (Vyšné Nemecké). „Opodstatnenosť, správnosť a primeranosť predložených požiadaviek verifikovali okresné úrady,“ uviedol rezort vnútra.

V akčnom pláne pre otvorenú vedu sú i štyri úlohy z minulého obdobia

Do akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2026 - 2028 sa prenášajú aj štyri úlohy z predchádzajúceho zoznamu aktivít, ktoré ostali v štádiu rozpracovanosti. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ako predkladateľ spresnilo, že nesplnené ostali úlohy spojené so zmapovaním súčasného stavu problematiky otvorenej vedy na slovenských verejných akademických a vedeckých inštitúciách, taktiež úloha zadefinovať centrálny finančný fond na publikovanie v režime zlatej cesty otvoreného prístupu. Zatiaľ nie je dokončená ani realizácia prípadovej štúdie využívania otvorených IT nástrojov v slovenskej akademickej a vedeckej inštitúcii, rovnako tak čaká na vypracovanie projekt platformy na poskytovanie online kurzov z oblasti otvorenej vedy pre akademickú a vedeckú komunitu v SR.

Účelom akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2026 - 2028 je pokračovať v procese implementácie princípov otvorenej vedy do slovenského výskumno-vývojového priestoru, stavať na výsledkoch úspešne splnených úloh a dokončiť úlohy prenesené z predchádzajúceho obdobia a stanoviť v rámci realizácie národnej stratégie pre otvorenú vedu ďalšie kroky smerujúce k naplneniu jej opatrení. Národná stratégia pre otvorenú vedu 2021 - 2028 stanovuje dlhodobé smerovanie rozvoja vedy na Slovensku smerom k otvorenosti a transparentnosti v deviatich strategických oblastiach. Ciele sa napĺňajú prostredníctvom akčných plánov, pričom aktuálne schválený je tretí v poradí.

DOK má zlepšiť kvalitu územných plánov a zrýchliť povoľovanie stavieb

Zlepšenie kvality územných plánov, zrýchlenie procesov, automatizácia povoľovania stavieb a efektívnejší dohľad. To sú hlavné ciele programu Digitálny obraz krajiny (DOK), ktorého zámer schválila v stredu vláda. Materiál predkladal Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR. Dokument predstavuje koordinačný rámec podporujúci digitalizáciu procesov v územnom plánovaní a výstavbe, vymedzuje ciele, aktivity a rámec programu. Predkladateľ avizoval, že detailné implementačné kroky budú rozpracované v nasledujúcich projektových zámeroch s dlhodobým výhľadom do roku 2032.

„Cieľom predloženého materiálu je popísať aktivity na zabezpečenie koordinácie programu DOK do praxe a zabezpečiť tak konzistentnosť a spoľahlivosť údajovej základne pre kľúčové rozhodovacie procesy štátu, najmä v oblasti výstavby a územného plánovania,“ vysvetlil UUPV.

V uplynulom desaťročí sa podľa neho pri elektronizácii povoľovania stavieb a územného plánovania prejavil výrazný deficit kapacít a investícií z verejných zdrojov, čo prispelo k súčasnému stavu v oblasti tvorby a kvality údajov Digitálneho obrazu SR. „Východiskový stav dostupnosti a kvality priestorových dát na Slovensku trpí nedostatkami, ktoré bránia efektívnej digitalizácii a tento stav negatívne ovplyvňuje občanov, investorov aj samotnú verejnú správu,“ upozornil úrad s tým, že súčasná legislatíva, najmä zákon o územnom plánovaní a Stavebný zákon, vytvára právny rámec na zásadnú reformu a digitalizáciu tejto agendy.

Zámer programu DOK tak obsahuje súhrn cieľov, zodpovedností, jeho rámcový harmonogram, identifikuje kľúčové realizačné projekty a zdroje financovania. Úspešná realizácia programu si podľa predkladateľa bude vyžadovať spoluprácu najmä s Úradom geodézie, kartografie a katastra, Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako aj so samosprávami a profesijnými združeniami. Úrad predpokladá aj spoluprácu s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy dotknutými agendou územného plánovania a výstavby.

Predkladaný materiál nemá priamy vplyv na rozpočet. Posúdenie vplyvov sa bude realizovať v ďalších krokoch, pri príprave a schvaľovaní jednotlivých projektových zámerov. Realizačné projekty budú posúdené spoločne v jednej Analýze nákladov a výnosov (CBA) zámeru DOK vzhľadom na ich vzájomnú previazanosť, avizoval úrad.

Proces administrácie a vyplácania priamych agroplatieb sa zrýchli

Proces administrácie a vyplácania priamych poľnohospodárskych platieb sa zrýchli. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o pravidlách poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, ktorý v stredu schválila vláda. „Cieľom návrhu je novelizácia príslušných ustanovení nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, z dôvodu zosúladenia vnútroštátnej legislatívy s notifikovanou zmenou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) SR na roky 2023 - 2027 a precizovanie príslušných ustanovení,“ priblížil agrorezort.

Úpravy sa zameriavajú na zmeny, ktoré zvyšujú právnu istotu poľnohospodárov a zrýchľujú proces administrácie a vyplácania priamych platieb. Navrhovaná zmena sa týka úpravy ustanovenia upravujúceho podmienku podpory formou celofarmovej eko-schémy vo vzťahu k vysievaniu neproduktívnych plôch zmesami pre opeľovače, v ktorom sa ustanovuje výnimka z tejto povinnosti, pokiaľ táto plocha nepresahuje výmeru 0,01 ha. Ďalšia zmena sa týka ustanovenia jednotnej formy evidencie pasenia v rámci podpory pastevného chovu. Navrhované úpravy sú nevyhnutné na zabezpečenie právnej istoty, ochrany práv poľnohospodárov a sú zaručením bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania poskytovania podpory vo forme priamych platieb.

Viac o téme: ŠtátNákladyVláda
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vláda prerokuje nariadenie o
Vláda prerokuje nariadenie o priamych platbách, aj správu o členstve SR v EÚ
Domáce
Ilustračné foto
Hizballáh odmieta zákaz svojich vojenských aktivít nariadený vládou v Bejrúte
Zahraničné
Ilustračné foto
Klimatická koalícia vyzvala vládu na plán odchodu od ruského plynu a ropy
Domáce
Viliam Karas.
KDH vyzvalo vládu na zvolanie bezpečnostnej rady a odvolanie ministra financií
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Vláda prerokovala viacero návrhov:
Vláda prerokovala viacero návrhov: Štát preplatí 1,7 mil. eur súvisiacich s riešením mimoriadnych situácií
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Pád prístrešku na
AKTUÁLNE Pád prístrešku na Klientskom centre v Komárne má druhú obeť
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Ministri odmietajú spojitosť medzi akciou Kajúcnik a vyjadreniami politikov
Domáce
Veľké zvyšovanie pokút pre vodičov: Za TOTO už čoskoro polícia skasíruje až 900 eur. PREHĽAD novej výšky pokút
Veľké zvyšovanie pokút pre vodičov: Za TOTO už čoskoro polícia skasíruje až 900 eur. PREHĽAD novej výšky pokút
Banská Bystrica

Zahraničné

Šokujúce proroctvo Nostradama: Predpovedal
Šokujúce proroctvo Nostradama: Predpovedal sedemročnú vojnu! Spomína aj roje dronov
Zahraničné
FOTO Francúzsko presúva svoju najväčšiu
Francúzi presúvajú námorné sily: Najväčšia lietadlová loď Charles de Gaulle mieri k Cypru
Zahraničné
Dráma v Stredozemnom mori:
Dráma v Stredozemnom mori: Ruský tanker začal horieť po útoku dronu!
Zahraničné
Španielsky premiér Trumpovi: Nemôžete
Španielsky premiér Trumpovi: Nemôžete hrať ruskú ruletu s osudmi miliónov ľudí
Zahraničné

Prominenti

Caleb Flynn
Hviezda SuperStar obvinená z VRAŽDY manželky (†37): LUXUSNÉ podmienky vo väzbe... Je na SAMOTKE!
Zahraniční prominenti
Exkluzívna projekcia šou Mama,
Premiéra šou Mama ožeň ma 2: Kočka Ema Fajnor, zamilovaný Jovinečko a Andrea Saky... Chodiaci LUXUS!
Domáci prominenti
Calista Flockhart a Harrison
Indiana Jones po boku manželky: Delí ich 22-ročný rozdiel, ale... stále ako zamilovaní tínedžeri!
Zahraniční prominenti
Dnes ho MILUJE celý
Dnes ho MILUJE celý svet: Uhádnete, kto je toto rozkošné bábätko na fotke?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Pôrod, ktorý prepísal HISTÓRIU:
Pôrod, ktorý prepísal HISTÓRIU: Grace nemala maternicu, dnes v náručí drží syna vďaka daru od MŔTVEJ ženy!
Zaujímavosti
Zabudnite na biely úsmev:
Zabudnite na biely úsmev: Pred 2 000 rokmi bol hitom tento BIZARNÝ TREND, z ktorého vám padne sánka!
Zaujímavosti
Chirurg prehovoril o TAJNÝCH
Chirurg prehovoril o TAJNÝCH TÚŽBACH mužov: TOTO je zákrok, o ktorý je dnes na klinikách ENORMNÝ záujem! Koľko stojí?
Zaujímavosti
Potraviny s rovnakým alebo
Potraviny s rovnakým alebo vyšším obsahom omega-3 mastných kyselín ako losos
vysetrenie.sk

Dobré správy

Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Ako nájsť cestu za zdravou pokožkou? Slovenská značka má recept, ktorý ocení každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Prídeme o tisícku miest aj milióny eur: Zamestnávatelia ukázali prstom na vinníka odchodu Samsungu!
Prídeme o tisícku miest aj milióny eur: Zamestnávatelia ukázali prstom na vinníka odchodu Samsungu!
Ceny plynu a ropy vystrelili prudko nahor, hrozí opäť zdražovanie! Stojíme na pokraji novej energetickej krízy?
Ceny plynu a ropy vystrelili prudko nahor, hrozí opäť zdražovanie! Stojíme na pokraji novej energetickej krízy?
Odvody sa menia na poslednú chvíľu: Títo živnostníci platiť nebudú!
Odvody sa menia na poslednú chvíľu: Títo živnostníci platiť nebudú!

Šport

Slovan po 60 rokoch spadol do krajského preboru: K záchrane nepomohol ani tréner Růžička
Slovan po 60 rokoch spadol do krajského preboru: K záchrane nepomohol ani tréner Růžička
Česko
VIDEO Páni, to bola kanonáda: Montreal a San Jose predviedli prestrelku ako za starých čias
VIDEO Páni, to bola kanonáda: Montreal a San Jose predviedli prestrelku ako za starých čias
Zostrihy NHL
Prešov zamietol špekulácie o Kostelníkovom odchode: Šesták súhlasil s jeho angažovaním
Prešov zamietol špekulácie o Kostelníkovom odchode: Šesták súhlasil s jeho angažovaním
Niké liga
Sabalenková je za, Swiateková proti: Ženský tenis rieši vážnu dilemu, s nápadom prišiel známy muž
Sabalenková je za, Swiateková proti: Ženský tenis rieši vážnu dilemu, s nápadom prišiel známy muž
WTA

Auto-moto

Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Firmy zúfalo hľadajú ľudí: Tieto pracovné pozície na Slovensku sú dnes najžiadanejšie
Firmy zúfalo hľadajú ľudí: Tieto pracovné pozície na Slovensku sú dnes najžiadanejšie
Získaj prácu
Toto rozhoduje o vašom prijatí do práce: Firmy zmenili pravidlá hry a väčšina uchádzačov o tom netuší
Toto rozhoduje o vašom prijatí do práce: Firmy zmenili pravidlá hry a väčšina uchádzačov o tom netuší
Pracovný pohovor
Sociálna poisťovňa upozorňuje na nové povinnosti: Na toto nezabudnite, inak riskujete problémy
Sociálna poisťovňa upozorňuje na nové povinnosti: Na toto nezabudnite, inak riskujete problémy
Domáce
Nečakaná povinnosť pre zamestnancov: Daňové priznanie vás môže dobehnúť kvôli pár eurám navyše
Nečakaná povinnosť pre zamestnancov: Daňové priznanie vás môže dobehnúť kvôli pár eurám navyše
Zákony

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Kysnutý makový závin, ktorý nepraskne? Skúste tento trik
Kysnutý makový závin, ktorý nepraskne? Skúste tento trik
Rady a tipy
Hokkaido nie je len na polievku! Táto krémová hokkaido omáčka vás svojou chuťou dostane
Hokkaido nie je len na polievku! Táto krémová hokkaido omáčka vás svojou chuťou dostane
Kuracie prsia

Technológie

Takmer 900 útokov za 12 hodín. AI zrýchľuje cestu od spravodajských dát k útoku. Vojna sa začína viesť v úplne inom tempe
Takmer 900 útokov za 12 hodín. AI zrýchľuje cestu od spravodajských dát k útoku. Vojna sa začína viesť v úplne inom tempe
Armádne technológie
Tento doplnok na spanie užívajú milióny ľudí každý deň. Vedci našli znepokojujúcu súvislosť so srdcovým zlyhaním
Tento doplnok na spanie užívajú milióny ľudí každý deň. Vedci našli znepokojujúcu súvislosť so srdcovým zlyhaním
Veda a výskum
Výpredaj ku Dňu žien prichádza. Office 2021 Pro už za 30,25 € a Windows 11 Pro za 13,25 €
Výpredaj ku Dňu žien prichádza. Office 2021 Pro už za 30,25 € a Windows 11 Pro za 13,25 €
Sponzorovaný obsah
Veľká štúdia našla súvislosť medzi životom pri jadrových elektrárňach a úmrtnosťou na rakovinu
Veľká štúdia našla súvislosť medzi životom pri jadrových elektrárňach a úmrtnosťou na rakovinu
Veda a výskum

Bývanie

Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West

Pre kutilov

Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Údržba a opravy
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stylisti majú jasno: Tieto rifle po 35-ke opticky uberú centimetre z pásu aj bokov
Móda
Stylisti majú jasno: Tieto rifle po 35-ke opticky uberú centimetre z pásu aj bokov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Pád prístrešku na
Domáce
AKTUÁLNE Pád prístrešku na Klientskom centre v Komárne má druhú obeť
Šokujúce proroctvo Nostradama: Predpovedal
Zahraničné
Šokujúce proroctvo Nostradama: Predpovedal sedemročnú vojnu! Spomína aj roje dronov
Francúzsko presúva svoju najväčšiu
Zahraničné
Francúzi presúvajú námorné sily: Najväčšia lietadlová loď Charles de Gaulle mieri k Cypru
Desivé odhalenie expertov: Iránske
Zahraničné
Desivé odhalenie expertov: Iránske rakety môžu zasiahnuť aj strednú Európu

Ďalšie zo Zoznamu