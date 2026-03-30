Známy reťazec sťahuje z predaja obľúbenú POCHUTINU! Nejedzte ju, neprešla laboratórnym testom

BRATISLAVA - Populárny obchodný reťazec TESCO upozorňuje zákazníkov na stiahnutie obľúbenej pochutiny. Kešu oriešiky nevyhoveli laboratórnym testom, zákazníci môžu žiadať o vrátenie peňazí.
Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. na svojom webe upozornila zákazníkov, že sťahuje z predaja nevyhovujú výrobok "TS Kešu natural 500 g", pôvodom z Vietnamu. Problémové sú balenia s dátumom minimálnej trvanlivosti 3. 11. 2026, s číslom šarže E 03260090A a EANom 5051007165846. Výrobcom je ENCINGER SK s. r. o., s adresou Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava, Rača, Slovenská republika.
"V zmysle laboratórneho vyšetrovania nevyhovel senzorickým parametrom," približuje spoločnosť dôvod stiahnutia z predaja. Ak si niektorí zákazníci tento výrobok zakúpili v obchodnej sieti v ktorejkoľvek z prevádzok Tesco, môžu ho vrátiť na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom. "Bude vám vrátená hodnota výrobku," deklaruje spoločnosť, ktorá sa zákazníkom ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti.