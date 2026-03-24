Trh zaplavili NEBEZPEČNÉ spotrebiče! Inšpekcia varuje, niektorý z nich môže byť aj u vás: NEPOUŽÍVAJTE ich

BRATISLAVA - Slovenský trh zaplavili nebezpečné domáce spotrebiče. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje na štyri nebezpečné typy mixérov, ktoré predstavujú vážne riziko úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru. Ak niektorý z nich máte doma, prestaňte ho používať.
Ručný mixér botti®
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na "Ručný mixér botti®, MODEL: MM-162", pôvodom z Poľska. Ide o ručný mixér určený na miešanie, šľahanie a mixovanie potravín, ktorý je napájaný prostredníctvom trvale pripevneného prívodného kábla. "Telo mixéra je vyrobené z kombinácie kovu a plastu sivo-čiernej farby. Na spodnej strane tela mixéra sa nachádza typový štítok, na ktorom je uvedené obchodné meno výrobcu a jeho adresa, identifikačný údaj, označenie CE, symbol triedy ochrany II, technické parametre a povinné piktogramy," približuje SOI s tým, že mixér je balený v kartónovom obale. K mixéru sú pribalené dva druhy kovových miešacích metličiek a písomný návod na obsluhu v slovenskom jazyku.
Dôvodom nebezpečnosti je potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. "V dôsledku nedostatočného konštrukčného vyhotovenia sa pri zasúvaní miešacích metličiek, ktoré sú určené na normálne používanie mixéra, môže kovová metlička dostať do kontaktu s kovovým krytom motora, ktorý je od živej časti oddelený len základnou izoláciou," upozorňuje inšpekcia.
Smoothie mixér Teesa
Spotrebitelia musia spozornieť aj pri výrobku "Smoothie mixér teesa, Model: TSA3535", pôvodom z Poľska. Ide o mixér určený na miešanie a mixovanie potravín, ktorý je napájaný prostredníctvom trvale pripevneného prívodného kábla. SOI opisuje, že telo mixéra je vyrobené z kombinácie kovu a plastu sivo-čiernej farby. Na prívodnom kábli sa nachádza trvale pripevnená návlečka, na ktorej je uvedené obchodné meno výrobcu a jeho adresa, identifikačný údaj, označenie CE, technické parametre a povinné piktogramy. Mixér je balený v kartónovom obale, v ktorom je priložený písomný návod na použitie v slovenskom jazyku.
Aj v tomto prípade je dôvodom jeho nebezpečnosti potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom. "V dôsledku nedostatočného konštrukčného vyhotovenia a porušeniu izolácie vnútorných vodičov sa prístupná kovová časť mixéra môže stať živou časťou, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom. Mixér má aj ďalší technický nedostatok, ktorý by mohol zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov, a to nedostatočnú ochranu proti preniknutiu vlhkosti na miesta, kde by mohli vzniknúť elektrické a mechanické poruchy," približuje SOI.
Mixér Mr. Magic a Mixér PRIMERA NUTRILIFE
Inšpekcia varuje aj pred "Mixérom Mr. Magic, Mod.: MB1001-1ABC", pôvodom z Nemecka. Aj tento mixér je určený na miešanie a mixovanie potravín a je napájaný prostredníctvom trvale pripevneného prívodného kábla. SOI približuje, že telo mixéra je vyrobené z plastu sivočiernej farby. Na tele mixéra sa nachádza typový štítok, na ktorom je uvedené obchodné meno výrobcu a jeho adresa, identifikačný údaj, označenie CE, technické parametre a povinné piktogramy. Mixér je balený v kartónovom obale s priloženým písomným návodom na použitie v slovenskom jazyku.
Pri používaní hrozí potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru. "V dôsledku nedostatočného konštrukčného vyhotovenia môže vlhkosť preniknúť na miesta, kde by mohli vzniknúť elektrické a mechanické poruchy," varuje inšpekcia.
Rovnaké nebezpečenstvo hrozí aj pri používaní "Mixéra PRIMERA NUTRILIFE, Model no.: CBL-206", pôvodom z Číny. Aj tento mixér je tradične určený na miešanie a mixovanie potravín, ktorý je napájaný prostredníctvom trvale pripevneného prívodného kábla. Telo mixéra je vyrobené z kombinácie kovu a plastu sivo-čiernej farby. "Na spodnej strane mixéra sa nachádza typový štítok, na ktorom je uvedené obchodné meno výrobcu, obchodné meno dovozcu a jeho adresa, identifikačný údaj, označenie CE, technické parametre a povinné piktogramy, " približuje SOI s tým, že mixér je balený v kartónovom obale a má priložený písomný návod na použitie v slovenskom jazyku.
Opatrenia na trhu
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila kontrolovaným osobám prijať nápravné opatrenia, ktorými sa kontrolovaná osoba zaviazala k nesprístupňovaniu nebezpečných výrobkov na trhu, k ich stiahnutiu z trhu, ako aj k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.
"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," informuje inšpekcia a odporúča spotrebiteľom, ak si niektorých z týchto výrobkov zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.
Zdôrazňuje, že spotrebiteľ má nárok na vrátenie peňazí za výrobok vždy, keď hospodársky subjekt zodpovedný za spätné prevzatie výrobku z dôvodu bezpečnosti nedokončil opravu alebo nahradenie výrobku v primeranej lehote a bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.