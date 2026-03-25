Populárny obchod sťahuje ďalšie OBLEČENIE: Obsahuje nebezpečné chemikálie! FOTO máte ich doma?

BRATISLAVA - Populárny obchod KiK sťahuje z predaja ďalšie dva odevy. Dôvodom je prítomnosť nebezpečných chemikálií PFOA s dlhou životnosťou, ktoré môžu ohroziť zdravie používateľov. Ak ich máte doma, vráťte ich do predajne.
Spoločnosť KiK Textilien s Non-Food GmbH spätne prevezme dva nebezpečné výrobky, ktoré predávala vo svojich pobočkách. Prvým rizikovým odevom je "Softshellová bunda Kiki a Koko, WGR 865", s číslom šarže/artiklovým číslom 1182399/P232647. Bunda sa predávala v cene 4,99 eura. K dispozícii bola v predajni od 23. mája 2024.
Druhým nevyhovujúcim výrobkom sú "Lyžiarske rukavice Janina, WGR 896", s číslom šarže/artiklovým číslom 1187285/P239310. Rukavice sa predávali v cene 2,99 eura, pričom v predajni boli k dispozícii od 8. októbra 2024.
Obchod uvádza, že aj napriek všetkým opatreniam na zabezpečenie kvality sa zistilo, že výrobky predstavujú pre spotrebiteľov potenciálne zdravotné riziko kvôli obsahu PFOA (chemikálií s dlhou životnosťou). "Prosíme nepoužívajte daný produkt. Už zakúpený tovar prosím vráťte späť do Vašej predajne. Cena produktu Vám bude vrátená," vyzýva zákazníkov. Zároveň na nich apeluje, aby šírili informácie o tomto spätnom prevzatí výrobku od používateľa, najmä ak vedia, že tento výrobok bol požičaný, darovaný alebo predaný niekomu inému.