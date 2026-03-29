AKTUÁLNE V Bratislave vypukol veľký POŽIAR oproti nákupnému centru! VIDEO Z miesta stúpa veľký čierny dym

(Zdroj: Tip čitateľa/Vrbina)
BRATISLAVA - V hlavnom meste vypukol v nedeľu popoludní veľký požiar. Hasiči podľa svedkov zasahujú v mestskej časti Ružinov oproti nákupnému centru Shopping Palace.
Hasičské jednotky aktuálne zasahujú v Bratislave na Zlatých Pieskoch. "Oproti nákupnému centru Shopping Palace je veľký požiar, pravdepodobne v autobazareAB," informoval Topky.sk svedok, pán Vrbina. Podľa jeho slov požiar vypukol okolo 13. hodiny. Zábery z miesta ukazujú masívny stĺp čierneho dymu, ktorý sa valí do širokého okolia.
O stanovisko sme požiali políciu aj hasičov. O ich prípadnom vyjadrení vás budeme infomovať.