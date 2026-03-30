V Prievidzi horelo osobné auto, príčiny požiaru zisťujú

PRIEVIDZA - Zásah hasičov si v nedeľu (29. 3.) ráno vyžiadal požiar osobného auta na Ceste pod Banskou v Prievidzi. Pri udalosti sa nik nezranil, príčiny požiaru zisťujú. Informovalo o tom v pondelok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Požiar vozidla hasičom nahlásili na linku tiesňového volania v nedeľu pred 6.30 h. Na zásah vyslali štyroch príslušníkov HaZZ z Prievidze s jedným cisternovým vozidlom.
Požiar zasiahol zadnú časť vozidla, po príchode hasičov na miesto bol v pokročilej fáze horenia.
„Prievidzskí hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili za účelom likvidácie požiaru jeden hasebný prúd. Po uhasení požiaru vykonali záverečný prieskum požiariska, po čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom mestskej polície a zisťovateľovi príčin vzniku požiarov,“ opísal HaZZ.