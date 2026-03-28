Obec VARUJE obyvateľov! FOTO V jej katastri videli medveďa, spozorovali ho v záhrade

BRATISLAVA - V okrese Lučenec bolo dnes popoludní spozorované pravdepodobne mláďa medveďa hnedého. Obec prostredníctvom sociálnej siete vyzvala obyvateľov, aby zvážili návštevu lesa a okolitých priestranstiev.
V južnej časti stredného Slovenska videli medveďa. "Dávame na vedomie našim obyvateľom, že dnes v dopoludňajších hodinách bol v katastrálnom území našej obce spozorovaný medveď, pravdepodobne mláďa medveďa hnedého," informovala obec Jelšovec na sociálnej sieti.
"U mňa bol vzadu v záhrade," napísal miestny obyvateľ. Obec prosí obyvateľov o zváženie návštevy lesa, okolitých priestranstiev, respektívne extravilánu obce.