Zimný spánok skončil! Medvede na Liptove už obliehajú družstvo, zásahový tím je v plnej pohotovosti!

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Prvé jarné lúče neprebudili len prírodu, ale aj našu najväčšiu šelmu. Medvede na Liptove sú po zimnom spánku v plnej sile a okamžite sa začali objavovať v blízkosti ľudských obydlí. Kým v Pribyline už tri týždne bojuje zásahový tím s medveďmi obliehajúcimi miestne družstvo, v iných častiach Slovenska pribúdajú nové výstražné tabule. Situácia začína byť kritická najmä tam, kde šelmy hľadajú potravu po dlhej zime.
Podľa informácií televízie Markíza je situácia na Liptove napätá. Prebudené medvede v blízkosti obcí hlásia z lokalít Východná, Liptovská Kokava, Liptovský Peter či Tatranská Štrba. Najväčšie vrásky na čele však robia majiteľom družstva v Pribyline, kde sa šelmy objavujú pravidelne už tretí týždeň.
Miestne družstvo je pre medvede známym cieľom. Hoci minulý rok viaceré jedince na svoje návštevy doplatili odstrelom, preživšie šelmy sa vracajú k osvedčeným zdrojom potravy. Aktuálne sú na mieste nainštalované fotopasce a zásahový tím už lokalizoval tri jedince, ktoré sa pokúšali plašiť. Majiteľ družstva s obavami sleduje jarný vývoj a pýta sa, čo sa bude diať v lete, keď začne kukurica dorastať a na lúkach sa bude pásť dobytok.
Nové výstrahy v Turci
Zatiaľ čo na Liptove sa medvede plašia, v oblasti medzi Trusalovou a Podhradím stavili ochranári na prevenciu. Zásahový tím pre medveďa hnedého Fatra tu začal osádzať nové informačné tabule. Táto lokalita je totiž kľúčovým biokoridorom, ktorý prepája pohoria Malá a Veľká Fatra a slúži ako dôležitá migračná trasa pre veľké šelmy.
Nové tabule nie sú len obyčajnou výstrahou. Obsahujú aj QR kódy, ktoré návštevníkom hôr okamžite poskytnú podrobné informácie o činnosti zásahových tímov, overené odporúčania, ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa či kontakty, kam krízovú udalosť nahlásiť.
Ochranári pripomínajú, že informovanosť a rešpekt sú kľúčom k bezpečnému spolužitiu. Medveď je prirodzenou súčasťou našej prírody, no po zime je vyhladovaný a jeho správanie môže byť nevyspytateľné.