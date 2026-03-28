Veľký ZVRAT v novom PRIESKUME: Smer opäť na vrchole, PS padá... Fico vyhral aj v ďalšom rebríčku!

BRATISLAVA - Smer‑SD sa v marcovom modeli agentúry SANEP vracia na čelo s 20,3 percenta, len tesne pred Progresívnym Slovenskom. Prieskum pre ta3 zároveň ukazuje stabilnú pozíciu Republiky, návrat Demokratov nad päťpercentnú hranicu aj pokračujúci pokles PS. Robert Fico zvíťazil aj v hodnotení dôveryhodnosti predsedov strán.
Najnovší volebný model agentúry SANEP pre televíziu Ta3, realizovaný v dňoch 16. – 23. marca 2026 na vzorke 2 200 respondentov, prináša mimoriadne tesný súboj o prvé miesto. Na vrchol rebríčka sa v marci vrátil Smer‑SD so ziskom 20,3 %, čo predstavuje nárast o 1,4 percentuálneho bodu oproti februáru. Tento posun odsunul doteraz vedúce Progresívne Slovensko na druhú priečku. PS by aktuálne volilo 19,9 % rozhodnutých voličov, čo znamená mierny pokles o 0,2 bodu.
Tretie miesto si naďalej drží hnutie Republika s podporou 11,8 %. Nasleduje Hlas‑SD (8,1 %) a hnutie Slovensko, ktoré dosiahlo 8 %. Do parlamentu by sa podľa modelu dostali aj SaS (7,1 %), KDH (6,2 %) a napokon aj Demokrati, ktorí s výsledkom 5,3 % opäť prekonali päťpercentnú hranicu. Pred bránami parlamentu by zostala Aliancia (4,2 %), SNS (4,0 %) a Sme rodina (2,9 %).
V prepočte na mandáty by Smer‑SD získal 36 kresiel, PS 35, Republika 20, Hlas‑SD a Slovensko zhodne po 14. SaS by mala 12 poslancov, KDH 10 a Demokrati 9. Deklarovaná volebná účasť by dosiahla 69,8 %, 14,3 % opýtaných si nebolo istých voľbou a 15,9 % by k urnám nešlo.
Dlhodobý vývoj ukazuje pokračujúci rast Smeru‑SD, ktorý od decembra stúpol z pôvodných 18,4 %. Naopak, Progresívne Slovensko od konca minulého roka postupne oslabuje. Pri započítaní váhajúcich voličov by mohol Smer‑SD dosiahnuť až 23 %, PS 22 % a Republika 13 %.
Rebríček dôveryhodnosti vedie taktiež Fico
V hodnotení dôveryhodnosti predsedov strán vedie Robert Fico, ktorému dôveruje 40 % respondentov, kým 47 % mu nedôveruje. Nasleduje Michal Šimečka s dôverou 36 % a Milan Uhrík s 35 %.
Ďalšie priečky obsadili Matúš Šutaj Eštok (28 %), Milan Majerský (25 %), Branislav Gröhling (24 %). Za nimi nasledujú Igor Matovič (16 %), Andrej Danko (12 %) a László Gubík (11 %). Rebríček uzatvárajú Jaroslav Naď (10 %) a Boris Kollár (6 %).