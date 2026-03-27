Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, Hlas-SD tretí! V parlamente by boli aj Demokrati

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali v marci, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 20,1 % hlasov. Na druhom mieste sa nachádza SMER – SD so 17,1 % hlasov a tretia by skončila strana Hlas-SD, ktorú by volilo 8,7 % opýtaných.
Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ 24. Tesne za stranou Hlas-SD nasleduje hneď niekoľko strán s veľmi podobným výsledkom. Hnutie Slovensko a Republika by získali zhodne po 8,6 % hlasov. SaS by dosiahla 7,7 % a KDH 7,2 %. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati so ziskom 5,8 %.
Mimo parlamentu by podľa prieskumu ostalo viacero strán. SNS by získala 4,8 % a len tesne by tak neprekročila potrebnú päťpercentnú hranicu. Rovnako by sa do parlamentu nedostala ani Maďarská aliancia (4,1 %), Sme rodina (3,9 %) či Právo na pravdu (2,3 %). Ostatné strany by mali menej ako 1 % hlasov.
Prepočet na mandáty ukazuje, že Progresívne Slovensko by získalo 36 kresiel, Smer-SD by obsadil 31 mandátov a Hlas-SD by mal 16 kresiel. Hnutie Slovensko a Republika by mali zhodne po 15 mandátov. SaS by získala 14 kresiel, KDH 13 a Demokrati 10.
Z prieskumu tiež vyplynulo, 19,3 % opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 12,1 % deklarovalo, že by voliť nešlo, a 4,9 % opýtaných na otázku odmietlo odpovedať.
Zber dát bol realizovaný v období 10. 03. - 18. 03. 2026 na vzorke 1 000 respondentov. Otázka znela: „Skúste si predstaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí alebo môžete povedať aj nejakú inú.“