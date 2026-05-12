Príšerná poľovačka na ľudí v Európe: Lovci medzi sebou súťažili! Najväčšou trofejou bola tehotná žena

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
SARAJEVO - Počas obliehania Sarajeva mali do Bosny prichádzať bohatí cudzinci, ktorí si podľa nových tvrdení platili za možnosť strieľať na civilistov. Chorvátsky novinár Domagoj Margetič teraz zverejnil ďalšie šokujúce detaily o údajnom „sarajevskom safari“.

Počas vojny v bývalej Juhoslávii sa Sarajevo stalo symbolom utrpenia civilistov. Mesto bolo pod obliehaním takmer štyri roky a obyvatelia denne čelili ostreľovaniu aj sniperom. Chorvátsky investigatívny novinár Domagoj Margetič však vo svojej novej knihe tvrdí, že za niektorými útokmi nestáli iba vojaci.

Podľa jeho zistení mali do Bosny prichádzať zahraniční „lovci“, ktorí platili obrovské sumy za možnosť strieľať na ľudí priamo v uliciach Sarajeva. O prípade informoval americký denník New York Post.

Margetič vo svojej publikácii Pay and Shoot opisuje výpovede, podľa ktorých medzi zahraničnými strelcami panovala zvrátená rivalita. Údajne sa predbiehali v tom, kto zabije „atraktívnejšiu“ ženu alebo komu sa podarí zasiahnuť tehotnú obeť.

O fenoméne takzvaných „sniperských turistov“ písal už v minulosti aj britský denník The Guardian. Ten zverejnil príbeh Taliana, ktorý sa mal podobných akcií zúčastniť.

Nové informácie Margetič opiera aj o svedectvo bývalého príslušníka amerického námorníctva Johna Jordana. Ten počas obliehania pôsobil v Sarajeve a v roku 2007 vypovedal pred Medzinárodným trestným tribunálom v Haagu.

„Keď išiel dospelý s dieťaťom, zastrelili dieťa. Ak kráčala rodina, vyberali si najmladšieho člena. A keď išla skupina dievčat, zdalo sa, že mierili na tú najatraktívnejšiu,“ vypovedal Jordan podľa New York Post.

Margetič zároveň tvrdí, že medzi účastníkmi mal byť aj významný európsky monarcha. Jeho meno však nezverejnil.

Takzvanému „sarajevskému safari“ sa venoval aj dokument z roku 2022. Talianski novinári vtedy tvrdili, že do Bosny mali cestovať majetní ľudia z Talianska, Španielska, Nemecka aj Veľkej Británie.

Podľa Margetičových tvrdení si cudzinci za útoky na civilistov platili presne stanovené sumy prostredníctvom srbských sprostredkovateľov. Odkazuje pritom na dokumenty, ktoré mal zhromažďovať dôstojník bosnianskej tajnej služby Nedžad Ugljen. Ten mal udalosti vyšetrovať, no v roku 1996 bol zastrelený.

Denník The Times uviedol, že podľa týchto materiálov stálo zabitie muža alebo ženy v strednom veku približne 40-tisíc eur. Za mladé ženy mali strelci platiť asi 48-tisíc eur a pri tehotných ženách suma údajne presahovala 55-tisíc eur.

„Ugljen vo svojich poznámkach uvádzal aj to, že cudzinci medzi sebou súperili o to, kto zastrelí najkrajšiu ženu,“ povedal Margetič pre The Times.

Novinár zároveň tvrdí, že hovoril aj s jedným zo sprostredkovateľov údajného „ľudského safari“. Ten mu mal povedať, že jeden z európskych monarchov pricestoval vrtuľníkom do oblasti Vogošća pri Sarajeve a údajne chcel strieľať na deti.

Tieto tvrdenia prichádzajú krátko po tom, čo prokuratúra v talianskom Miláne minulý rok otvorila vyšetrovanie možných organizovaných ciest zahraničných „lovcov ľudí“ do Bosny počas vojny v bývalej Juhoslávii. Podľa talianskych médií sa na podobných výpravách mohli zúčastňovať aj bohatí Američania či Rusi.

Prezident Pellegrini po rokovaní S3: Je potrebné investovať do rozšírenia kapacít energetickej infaštruktúry v Európe
Rozlúčkový zápas Zdena Cháru bude 21.augusta v Trenčíne
Prezident Peter Pellegrini po rokovaní S3: Európa musí nájsť osobu, ktorá bude rokovať s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine
Lúpež ako z filmu! Ozbrojení a maskovaní páchatelia vtrhli do skladu, štyroch ľudí zviazali
Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz
Fyzické tresty a facky! Vo väzení v Hrnčiarovciach nad Parnou malo dochádzať k násiliu na väzňoch
Pozor: SHMÚ varuje pred prízemným mrazom v noci – ohrozená je úroda v viacerých regiónoch Slovenska
Príšerná poľovačka na ľudí v Európe: Lovci medzi sebou súťažili! Najväčšou trofejou bola tehotná žena
Trumpov protiraketový štít by mohol stáť až 1,2 bilióna dolárov, odhadol úrad
Brutálne zábery zo Záhrebu: VIDEO Dievča zmlátilo Filipínca! Okoloidúci sa len prizerali
Šokujúce závery úradov: Muž, ktorého usmrtilo lietadlo, chcel spáchať samovraždu!
FOTO Bývalá misska Mendrejová ukázala dcéru: Nahradí raz mamu v súťaži krásy?
Adam Sandler dramaticky schudol, fanúšikovia sa pýtajú jediné: Pichá si Ozempic?!
Brankára Lašáka povolali medzi hádačov: Jeho úloha bola jasná... Takto dusil hokejového kolegu!
Richard Sulík má dôvod na radosť: Nevesta prehovorila o svadbe a dieťatku!
Tresty, ktoré sa zrušili pred desaťročiami: Školy zavádzajú VÝPRASK trstenicou, ale iba pre chlapcov!
Gastroenterológ Koller: V ambulanciách nám zomierajú 50-60nici. Chyba je táto!
Polícia odchytila cenné papagáje: Bizarnosť v útulku, slovný a fyzický ÚTOK na ošetrovateľku, toto nemala počuť!
Pred 230 rokmi spravil lekár niečo nemysliteľné: Nebezpečný experiment na dieťati zmenil dejiny!
Začala neskoro, no dnes beháva maratóny: Čo stojí za úspechom známej Slovenky?
Slováci vytvorili prípravok, ktorý si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Čaká nás opäť chaos a pracovný sviatok? V hre je ďalšia zásadná zmena!
Skončí kritizovaná transakčná daň? Čoskoro by mohlo padnúť kľúčové rozhodnutie! Kamenický reaguje
Cena kakaa opäť vystrelila, trh rozhýbali aj špekulanti: Zdražejú sladkosti v obchodoch?
Čo sa naozaj deje s R4 na východe? Minister Ráž avizuje už čoskoro zásadný posun pri Prešove! (foto)

Rozhodujúci zápas Montrealu museli odložiť, podozrenie na veľmi nebezpečnú nákazu
MS V HOKEJI 2026 Z tohto ide strach: Kanada tasí najväčšie zbrane, na MS mieri aj ikona svetového hokeja
Obrovský šok v NBA! Nečakane zomrel iba 29-ročný hráč Memphisu, svet basketbalu plače
VIDEO Kontumácia im nepomohla: Sparta po derby stratila body s Plzňou a v tabuľke stráca
Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Železnice prevzali druhý špeciálny vlak pre meranie geometrie koľají
Opel pripravuje nové SUV. Bude lacnejšie vďaka génom z Číny
Dnes uzavreli cestu III. triedy v okrese Poprad. Dôvodom je obnova povrchu vozovky
Daňové kontroly odhalili miliónové úniky: Kde robia firmy najčastejšie chyby?
10 zručností, ktoré vás v škole neučia, no aj tak rozhodnú o vašom úspechu a výške mzdy
Letná brigáda: Viac než len rýchly zárobok – váš prvý krok k úspešnej kariére
Zabudnite na tabuľky. HR Fest je o tom, ako robiť ľudské zdroje naozaj ľudsky
Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Ako chutí rebarbora v limonáde, ľadovom čaji či nealko drinku?
Ako skladovať zeleninu v chladničke, aby vydržala dlhšie čerstvá?
Američania ukázali nového lovca ponoriek. Bezpilotná loď Spectre sa potichu priblíži k cieľu a môže niesť aj rakety
Stačilo, aby si nakreslil fúzy. Takto 12-ročný chlapec obišiel AI overenie veku na Facebooku
Hantavírus vystrašil ľudí po celom svete. Je dôvod na paniku? ECDC vysvetľuje, čo to je a či nám hrozí nebezpečenstvo
Atlantik vysiela varovný signál z hlbín oceánu. Systém, ktorý ovplyvňuje počasie v Európe, slabne už takmer 20 rokov
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok

Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Muži v týchto znameniach sú neodolateľní: Vedia presne, čo robia a ako si získať každú ženu
Príšerná poľovačka na ľudí v Európe: Lovci medzi sebou súťažili! Najväčšou trofejou bola tehotná žena
Brutálne zábery zo Záhrebu: VIDEO Dievča zmlátilo Filipínca! Okoloidúci sa len prizerali
Policajt ZABIL nevestu v deň ich svadby! TRAGÉDIA sa odohrala počas hostiny
Fyzické tresty a facky! Vo väzení v Hrnčiarovciach nad Parnou malo dochádzať k násiliu na väzňoch

