Príšerná poľovačka na ľudí v Európe: Lovci medzi sebou súťažili! Najväčšou trofejou bola tehotná žena

SARAJEVO - Počas obliehania Sarajeva mali do Bosny prichádzať bohatí cudzinci, ktorí si podľa nových tvrdení platili za možnosť strieľať na civilistov. Chorvátsky novinár Domagoj Margetič teraz zverejnil ďalšie šokujúce detaily o údajnom „sarajevskom safari“.
Počas vojny v bývalej Juhoslávii sa Sarajevo stalo symbolom utrpenia civilistov. Mesto bolo pod obliehaním takmer štyri roky a obyvatelia denne čelili ostreľovaniu aj sniperom. Chorvátsky investigatívny novinár Domagoj Margetič však vo svojej novej knihe tvrdí, že za niektorými útokmi nestáli iba vojaci.
Podľa jeho zistení mali do Bosny prichádzať zahraniční „lovci“, ktorí platili obrovské sumy za možnosť strieľať na ľudí priamo v uliciach Sarajeva. O prípade informoval americký denník New York Post.
Súťaž o smrť civilistov
Margetič vo svojej publikácii Pay and Shoot opisuje výpovede, podľa ktorých medzi zahraničnými strelcami panovala zvrátená rivalita. Údajne sa predbiehali v tom, kto zabije „atraktívnejšiu“ ženu alebo komu sa podarí zasiahnuť tehotnú obeť.
O fenoméne takzvaných „sniperských turistov“ písal už v minulosti aj britský denník The Guardian. Ten zverejnil príbeh Taliana, ktorý sa mal podobných akcií zúčastniť.
Nové informácie Margetič opiera aj o svedectvo bývalého príslušníka amerického námorníctva Johna Jordana. Ten počas obliehania pôsobil v Sarajeve a v roku 2007 vypovedal pred Medzinárodným trestným tribunálom v Haagu.
„Keď išiel dospelý s dieťaťom, zastrelili dieťa. Ak kráčala rodina, vyberali si najmladšieho člena. A keď išla skupina dievčat, zdalo sa, že mierili na tú najatraktívnejšiu,“ vypovedal Jordan podľa New York Post.
Margetič zároveň tvrdí, že medzi účastníkmi mal byť aj významný európsky monarcha. Jeho meno však nezverejnil.
Tisíce obetí a nové vyšetrovanie
Takzvanému „sarajevskému safari“ sa venoval aj dokument z roku 2022. Talianski novinári vtedy tvrdili, že do Bosny mali cestovať majetní ľudia z Talianska, Španielska, Nemecka aj Veľkej Británie.
Podľa Margetičových tvrdení si cudzinci za útoky na civilistov platili presne stanovené sumy prostredníctvom srbských sprostredkovateľov. Odkazuje pritom na dokumenty, ktoré mal zhromažďovať dôstojník bosnianskej tajnej služby Nedžad Ugljen. Ten mal udalosti vyšetrovať, no v roku 1996 bol zastrelený.
Denník The Times uviedol, že podľa týchto materiálov stálo zabitie muža alebo ženy v strednom veku približne 40-tisíc eur. Za mladé ženy mali strelci platiť asi 48-tisíc eur a pri tehotných ženách suma údajne presahovala 55-tisíc eur.
„Ugljen vo svojich poznámkach uvádzal aj to, že cudzinci medzi sebou súperili o to, kto zastrelí najkrajšiu ženu,“ povedal Margetič pre The Times.
Novinár zároveň tvrdí, že hovoril aj s jedným zo sprostredkovateľov údajného „ľudského safari“. Ten mu mal povedať, že jeden z európskych monarchov pricestoval vrtuľníkom do oblasti Vogošća pri Sarajeve a údajne chcel strieľať na deti.
Tieto tvrdenia prichádzajú krátko po tom, čo prokuratúra v talianskom Miláne minulý rok otvorila vyšetrovanie možných organizovaných ciest zahraničných „lovcov ľudí“ do Bosny počas vojny v bývalej Juhoslávii. Podľa talianskych médií sa na podobných výpravách mohli zúčastňovať aj bohatí Američania či Rusi.