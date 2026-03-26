Polícia dostane 73 nových služobných áut: A to vo všetkých krajoch

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR prerozdelilo Policajnému zboru do regiónov 73 nových služobných vozidiel. Nové vozidlá sú určené na výkon služby pre útvary zboru na úrovni krajských a okresných riaditeľstiev. Do užívania ich policajtom odovzdal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Informoval odbor strategickej komunikácie rezortu.
„Je pre mňa dôležité, aby policajti pri náročnom výkone služby v teréne mali kvalitné pracovné podmienky. Verím, že nové vozidlá zefektívnia ich službu a zvýšia komfort pri každodennej práci. Moderné vybavenie znamená vyššiu bezpečnosť pre občanov aj zasahujúcich,“ povedal Šutaj Eštok.
Vozidlá Kia Ceed
Všetky odovzdané vozidlá Kia Ceed s karosériou kombi sú vybavené 1,5-litrovým benzínovým motorom (T-GDI) a sedemstupňovou automatickou prevodovkou. Disponujú výbavou Gold + LED pack, ktorá zahŕňa moderné bezpečnostné a asistenčné systémy, priblížilo MV. Tvrdí, že autá zakúpili zo štátneho rozpočtu. „Cena jedného vozidla vrátane zimnej sady pneumatík a servisu na päť rokov alebo 150.000 kilometrov je 23.862 eur s DPH,“ dodal rezort. Deklaruje, že bude v procese modernizácie vozového parku pokračovať aj naďalej s cieľom zlepšovať pracovné podmienky príslušníkov bezpečnostných zložiek a zamestnancov MV.