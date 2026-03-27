Minister sa oprel o vyjadrenia Najvyššieho súdu: Čurillovci nevyšetrovali, ale lovili! Šutaj Eštok hovorí o zlyhaní

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) rázne reaguje v prípade rozhodnutia Najvyššieho súdu v kauze Dušana Kovačíka. Podľa jeho slov verdikt definitívne rúca obraz elitných vyšetrovateľov a poukazuje na závažné pochybenia pri vyšetrovaní.
Čurillovci nevyšetrovali, lovili, mieni Šutaj Eštok
Rozhodnutie Najvyššieho súdu v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kovačíka vyvolalo silné reakcie. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že verdikt jasne ukazuje na zásadné zlyhania skupiny bývalých vyšetrovateľov známych ako čurillovci.
Podľa jeho slov súd „pomenoval veci jasne“ a po tomto rozhodnutí už podľa neho nemožno hovoriť o čurillovcoch ako o čestných a elitných vyšetrovateľoch. „Najvyšší súd skonštatoval, že nevyšetrovali, ale lovili,“ vyhlásil minister.
Šutaj Eštok zdôraznil, že súd potvrdil legitímnosť obáv zo zaujatosti vyšetrovateľov. Zároveň podľa neho vznikla vážna pochybnosť, že cieľom nebolo objektívne vyšetrovanie, ale „vopred vybraný cieľ uloviť“.
Takto sa medzi sebou nerozprávajú nestranní vyšetrovatelia, sťažuje sa minister
Minister pripomenul, že úlohou vyšetrovateľa je skúmať okolnosti v prospech aj neprospech obvineného. „Nemá ísť po človeku ako po koristi,“ dodal s tým, že v tomto prípade to podľa neho neplatilo.
Opiera sa pritom aj o konkrétne zistenia súdu. Ten poukázal na jazyk a komunikáciu vyšetrovateľov, ktorí prirovnávali akciu proti Kovačíkovi k lovu veľryby pod názvom „mobidik“. V ich internej komunikácii sa mali objavovať odkazy ako „nabrúsiť harpúny“ či „smrť mobidikovi“.
„Toto nie je jazyk nestranného vyšetrovateľa. To je jazyk ľudí, ktorí si z trestného konania urobili poľovačku,“ vyhlásil Eštok.
Najvyšší súd podľa ministra zároveň poukázal aj na negatívny až nepriateľský vzťah jedného z vyšetrovateľov Pavla Ďurku voči Kovačíkovi a jeho obhajcom. V kombinácii s ďalšími pochybnosťami – napríklad okolo kajúcnikov či nezaujatosti sudcov – ide podľa Šutaja Eštoka o vážne systémové zlyhanie.
Aj preto podľa neho Najvyšší súd zrušil všetky doterajšie rozsudky v tejto kauze. Minister vnútra na záver vyzval kritikov, aby prehodnotili svoje doterajšie postoje. „Nech sa ozvú všetci tí, ktorí z čurillovcov roky robili hrdinov. Budú si ďalej zakrývať oči, alebo konečne priznajú, že títo policajti zneužívali svoju moc?“ uzavrel.