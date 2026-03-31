Búria sa! Zamestnanci Kia Slovakia vstupujú do štrajkovej pohotovosti

ŽILINA - Zamestnanci automobilky Kia Slovakia vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Na základe hlasovania delegátov konferencie, ako najvyššieho rozhodovacieho orgánu, pristúpi príslušná základná organizácia Odborového zväzu (OZ) KOVO Kia Žilina k hlasovaniu zamestnancov o vstupe do štrajku.Informoval predseda ZO Martin Čech.
Dôvodom tohto kroku je podľa jeho slov nespokojnosť značnej časti zamestnancov s doterajšími návrhmi zamestnávateľa v kolektívnom vyjednávaní. „Príslušná odborová organizácia je presvedčená, že aktuálny návrh zamestnávateľa predstavuje v kontexte transformácie priemyslu a sveta práce porážku pracujúcich ľudí v najbližších rokoch a paradoxne sa najhoršie prejavuje pre dlhoročných zamestnancov, ktorí tu nechali významný kus svojho života a v mnohých prípadoch aj zdravie,“ uviedol Čech. Odborári sa so zamestnávateľom doteraz nedohodli na uzavretí kolektívnej zmluvy (KZ) a ZO koncom januára vyhlásila spor o uzavretie KZ. Odbory požadujú nárast miezd v tomto roku o 250 eur.