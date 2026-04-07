Ferenčák sa po sviatkoch vracia do drsnej reality: VIDEO z garáže má dohru, výsluch v Banskej Bystrici!

BANSKÁ BYSTRICA/KEŽMAROK - Azda neexistuje nikto, kto by posledné týždne sledoval domáce politické dianie a ušla by mu kauza poslanca Jána Ferenčáka s uniknutým videom z garáže, kde šuštia tisíce bankoviek. Jeho ďalší program po sviatkoch je adekvátny k tomu čo sa stalo a bude vypovedať na výsluchu!
O pomerne náročnom programe poslanca informoval portál noviny.sk, ktorý sa odvoláva na informácie agentúry SITA. Ferenčák sa pred orgány posadí ako čerstvo vylúčený poslanec z klubu Hlas-SD, pričom veľakrát už naznačil, že vláda už nemôže počítať s jeho hlasom v parlamente. Ťažké srdce má tiež na ministra vnútra a šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, ktorý podľa Ferenčáka vedie ministerstvo tak, že sa necíti na Slovensku bezpečne.
Ferenčák sa chce po výsluchu postaviť pred verejnosť
Výsluch poslanca Ferenčáka by sa mal uskutočniť už v stredu 8. apríla na policajnej expozitúre Stred v Banskej Bystrici. Ide vraj o vážnu vec, ktorá sa spája s možným zneužívaním orgánov činných v trestnom konaní. "Ide o vážnu tému zneužívania polície na politickú pomstu," povedal Ferrenčák, pričom vraj po vypočutí plánuje informovať verejnosť o ďalších posunoch v tomto prípade.
Uniklo tajné VIDEO s Ferenčákom: Počuť šušťanie bankoviek aj SLOVÁ o 45-tisícoch vyplatených na ruku!
Bola to len pôžička, bráni sa Ferenčák a autentickosť videa nespochybnil
Ferenčák video so šuštiacimi bankovkami v garáži vysvetľuje po svojom. "Je to pôžička, ktorú som aj ja ako súkromná osoba danej osobe poskytol," povedal Ferenčák a má odpoveď aj na to, prečo pôžičku podľa platných pravidiel neuviedol v majetkovom priznaní, ako to v takýchto prípadoch pri podobných sumách býva. Podľa všetkého sa vo videu skloňujú až 45-tisícové čiastky. Poslanec tvrdí, že uvádzanie podobných súm v priznaní sa spája len s platnými a na fyzickom dokumente podpísanými prevodmi, pričom tu vraj išlo len o ústnu dohodu.
Poslanec sa navyše posťažoval, že peniaze sa mu dodnes nevrátili. "Keďže nemala peniaze, predávala časť projektu. Tá bola kúpená cez spoločnosť, ktorej som ja vlastník," povedal. "To je to, čo tam spomína, bolo zaplatené. Prešlo to vkladom, to znamená, je to platba cez spoločnosť," vysvetľuje slová z videa Ferenčák.
Výmenou v garáži to neskončilo
Poslanec dodal, že scénou z garáže sa problémy s druhou osobou na videu neskončili a dokonca ho táto osoba mala začať vydierať. "Daná osoba následne ma vydierala, že má video, ktorý ma chce kriminalizovať," povedal Ferenčák s tým, že aj toto jeho vyjadrenie dáva verejnosti kľúč, že o tomto videu a jeho možnom zverejnení už mohol niekoľko rokov tušiť. Pochádza totiž z roku 2023 z obdobia spred volieb. Osoba na videu mala od Ferenčáka žiadať protislužby. Vraj chceli od poslanca a primátora Kežmarku výnimky v prípade výstavby herne. "Chceli ma takto vydierať, ja som odmietol, tak teraz na pomstu robia na mňa túto kampaň," vysvetľuje údajné pozadie videa Ferenčák.